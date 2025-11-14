Dhauraiya vidhan sabha Chunav Result: राजद की चमकेगी किस्मत या जेडीयू मारेगा बाजी? नतीजे पर रखें नजर
Dhauraiya election Result: धोरैया विधानसभा चुनाव के परिणाम का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इस बार राजद और जदयू के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। देखना यह है कि क्या राजद अपनी किस्मत चमका पाएगी या जदयू फिर से बाजी मारेगी। नतीजों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
डिजिटल डेस्क, धौरया। धौरया विधानसभा सीट पर राजद और जदयू के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। यहां 8 प्रत्याशियों के बीच चुनाव जीतने की जंग जारी है। बता दें कि धौरया विधानसभा सीट बांका लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टीटुएंसी है। याद दिला दें कि 1951 में हुए चुनाव में यहां कांग्रेस के पशुपति सिंह विधायक बने। 2020 में राजद के भूदेव चौधरी इस सीट से विधायक बने थे। इस बार राजद और जदयू के बीच जनता किस पार्टी को चुनेगी, इस पर सभी का ध्यान लगा हुआ है।
बता दें कि धौरया विधानसभा सीट के लिए 12 प्रत्याशियों ने आवेदन किया था। इसमें से 10 लोगों के आवेदन को स्वीकृति मिली थी जबकि दो के आवेदन खारिज कर दिए गए थे। 8 प्रत्याशी चुनाव के दिन सियासी रण में उतरे।
इस बार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अरुण कुमार दास को मैदान में उतारा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने जितेंद्र कुमार पर भरोसा किया। राष्ट्रीय जनता दल ने त्रिभुवन प्रसाद से जीत की उम्मीद लगाई तो जनता दल (यूनाइटेड) ने मनीष कुमार को मैदान में उतारा। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी ने जेठु दास पर विश्वास जताया जबकि जन सुराज पार्टी ने सुमन पासवान को चुनावी रण में उतारा। अशोक दास और रजनीश कुमार ने निर्दलीय के रूप में अपना दाखिल कराया।
इस प्रकार धौरया सीट पर प्रदेश की दो पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इनके अलावा कुछ अन्य दलों ने भी अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं।
- बहुजन समाज पार्टी - अरुण कुमार दास
- राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी - जितेंद्र कुमार
- राष्ट्रीय जनता दल - त्रिभुवन प्रसाद
- जनता दल (यूनाइटेड) - मनीष कुमार
- राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी - सेठु दास
- जन सुराज पार्टी - समन पासवान
- निर्दलीय - अशोक दास
- निर्दलीय - रजनीश कुमार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।