बांका में दबंग दुल्हनिया: पहले कट्टा लहराकर खूब लगाए ठुमके, फिर दूल्हे को पहनाई वरमाला; Video वायरल

Bride Waving Pistol While Dancing In Her Wedding In Banka जिले के पंजवारा थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार की रात शादी में दुल्हन ने पहले देसी कट्टे के साथ जमकर ठुमका लगाया इसके बाद दूल्हे को वरमाला पहनाई।