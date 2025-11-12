Bihar Election Result 2025: बांका में 4 सीट पर एनडीए की मिल सकती है बढ़त, एक पर कड़ी टक्कर का अनुमान

बिजेंद्र, बांका। इस विधानसभा चुनाव में बांका ने मतदान प्रतिशत का अपना सारा पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतदान समाप्त होने के बाद सभी सीटों पर मतदान का प्रतिशत 70 को पार कर गया है। अमरपुर सीट पर जदयू के मंत्री जयंत राज का सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह से है। कांग्रेस प्रत्याशी पिछला चुनाव तीन हजार मतों के अंतर से हारे थे।

शंभूगंज में कांग्रेस तो अमरपुर में जदयू प्रत्याशी को बढ़त दिख रही है। जिसकी बढ़त बड़ी होगी वह चुनाव जीतेगा। धोरैया एससी सीट पर इस बार जदयू प्रत्याशी मनीष कुमार का मुकाबला राजद के त्रिभुवन दास से है। पिछली बार जदयू यह सीट केवल ढाई हजार मतों के अंतर से हारी थी। रजौन जदयू तो धोरैया इलाके में राजद को बढ़त मिलती दिख रही है।

बांका सीट पर भाजपा के छह बार के विधायक रामनारायण मंडल के सामने इस बार सीपीआई प्रत्याशी संजय कुमार हैं। रामनारायण मंडल पिछला चुनाव 17 हजार मतों के अंतर से जीते थे। सीपीआई प्रत्याशी इस अंतर को बहुत हद तक कम करते दिख रहे हैं।