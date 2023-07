Bihar Crime: बांका में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत

रविवार की देर रात खैरा पेट्रोल पंप के समीप बाइक सवार अज्ञात दो दहशत-गर्दों ने एक युवक को गोली मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसके बाद उसी अवस्था में युवक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में रेफर किया गया है। जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया।

बाइक सवार अज्ञात दहशत-गर्दों ने मारी गोली। युवक की मौत

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र,रजौन(बांका): रविवार की देर रात खैरा पेट्रोल पंप के समीप बाइक सवार अज्ञात दो अपराधियों ने एक युवक को गोली मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। गंभीर अवस्था में युवक को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भेजा गया है। जिसके बाद इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार रजौन बाजार निवासी भानू कुमार किसी काम से तेरह माइल गॉव गया था। इसी क्रम में बाइक पर सवार दो अपराधियों ने किसी बात को लेकर भानू के ऊपर गोली चला दी। एक गोली भानू के सीना को छेद करते हुए आर पार हो गई है। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद स्वजन गंभीर अवस्था में युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां डाक्टर द्वारा गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर रेफर कर दिया है। जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना के बाद स्वजन का रो रो कर बुरा हाल है। सूत्रों की माने तो घटना को अंजाम देने वाला अपराधी तेरह माइल व एक अन्य गांव का रहने वाला है। थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल कर दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है।

Edited By: Paras Pandey