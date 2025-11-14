Banka vidhan sabha Chunav Result: भाजपा का झंडा फिर लहराएगा या कोई और मारेगा बाजी? ताजा नतीजे यहां देखें

डिजिटल डेस्‍क, बांका। बांका विधानसभा सीट पर पैनी नजर बनी हुई है। यहां देखना दिलचस्‍प होगा कि भाजपा अपनी ताकत साबित करने में कामयाब होगा या फिर अन्‍य कोई पार्टी अपना दबदबा कायम करने में सफल होगी। बता दें कि बांका विधानसभा सीट बिहार की बांका लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। जब 1951 में यहां चुनाव हुए तो कांग्रेस के राघवेन्द्र नारायण सिंह विधायक बने। वहीं, पिछली बार यानी 2020 में भाजपा के रामनारायण मंडल विजयी रहे थे।

इस बार के चुनाव में 23 प्रत्‍याशियों ने बांका सीट के लिए आवेदन दिया था, जिसमें से 21 का स्‍वीकार हुआ जबकि दो के खारिज हो गए। वैसे, चुनाव में 14 प्रत्‍याशियों के बीच जंग हुई। पता हो कि राष्‍ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने कुंदन कुमार रॉय को चुनावी मैदान में उतारा तो आम आदमी पार्टी ने रजनीश कुमार चौधरी को मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राम नारायण मंडल से जीत की उम्‍मीद लगाई। बहुजन समाज पार्टी ने विनोद पंडित पर भरोसा जताया तो जन सुराज पार्टी ने कौशल कुमार सिंह को जीत का उम्‍मीदवार चुना।