बांका : DIET के आवासीय प्रशिक्षण से गायब रहे 30 शिक्षकों का 5-5 दिनों का वेतन कटा; मॉडल स्कूल के शिक्षक भी लपेटे में

जागरण संवाददाता, बांका। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET), बांका में आयोजित पांच दिवसीय आवासीय सेवाकालीन प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले जिले के 30 शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। प्रशिक्षण सत्र में भाग नहीं लेने के कारण सभी 30 दोषी शिक्षकों का पांच-पांच दिनों का वेतन काटने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) मो. फारूख रहमान ने इस संबंध में वेतन कटौती का आदेश निर्गत करते हुए 13 से 17 जुलाई तक का वेतन स्थगित कर दिया है। आश्चर्य की बात यह है कि इस कार्रवाई की जद में जिले के 5 मॉडल स्कूलों के शिक्षक भी आए हैं।

42 शिक्षकों से पूछा गया था स्पष्टीकरण, 13 को मिली राहत एसएसए के प्रशिक्षण प्रभारी मनोहर सिंह ने बताया कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुशासनहीनता और लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का कड़ा निर्देश जारी किया है। 13 से 17 जुलाई तक के बैच में शामिल नहीं होने वाले कुल 42 शिक्षकों को चिन्हित कर उनसे स्पष्टीकरण (कारण बताओ नोटिस) तलब किया गया था।

प्राप्त स्पष्टीकरणों की समीक्षा के दौरान 13 शिक्षकों के जवाब संतोषजनक पाए गए। इनमें कुछ शिक्षिकाएं मातृत्व अवकाश पर थीं, जबकि कुछ शिक्षक गंभीर रूप से अस्वस्थ थे। इन 13 शिक्षकों को भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी देते हुए वेतन कटौती से मुक्त रखा गया, जबकि संतोषजनक जवाब नहीं देने और उपस्थित नहीं होने वाले शेष 30 शिक्षकों का वेतन काट लिया गया।

मॉडल स्कूल के 5 शिक्षकों समेत इन पर गिरी गाज कार्रवाई की जद में आए मॉडल स्कूल के शिक्षकों में जूही कुमारी, आबिद आलम, इकबाल अंसारी, राकेश कुमार और असफाक आलम शामिल हैं, जिनके खिलाफ वेतन कटौती का पत्र जारी हुआ है।

वहीं, कक्षा 1 से 5 तक के प्रशिक्षण सत्र से नदारद रहने वाले अन्य शिक्षकों में प्रभाकर पांडेय, पूजा भारती, सोनम कुमारी, अमृता चटर्जी, संजुला कुमारी, बिनोद कुमार, पूर्णानंद प्रद्युमन, दिगंबर कुमार सिंह, नाजमीन खातून, राहुल कुमार पासवान, सोन कुमार, वीणा झा, जयप्रभा कुमारी, अली मुर्तजा, मु. मोहीउद्दीन, नीतीश कुमार सिंह, सोनू कुमार यादव, अमरकांत साह, तब्बसुम आरा, नंदनी कुमारी, नीता कुमारी और कुमार चंद्रजीत शामिल हैं।