बांका: TRE-4 से स्कूलों को मिलेंगे 699 BPSC शिक्षक; मिडिल व इंटर में 500 पद, बेलहर-कटोरिया में सबसे ज्यादा रिक्ति
BPSC TRE-4 अधिसूचना के बाद बांका जिले को 699 शिक्षक मिलेंगे, जिससे मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। कुल रिक्तियों में से 500 से अधिक पद मिडिल और इंटर स्कूलों के लिए हैं, जबकि बेलहर और कटोरिया में सर्वाधिक रिक्तियां हैं।
HighLights
बांका को BPSC TRE-4 से मिलेंगे 699 नए शिक्षक।
मिडिल और इंटर स्कूलों में 500 से अधिक पद भरे जाएंगे।
बेलहर-कटोरिया प्रखंडों में सर्वाधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी।
जागरण संवाददाता, बांका। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा बहुप्रतीक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (TRE-4) की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद बांका जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होने की बड़ी उम्मीद जगी है। पूरे राज्य में 33 हजार से अधिक पदों पर होने जा रही इस बहाली का सीधा लाभ बांका जिले को भी मिलेगा। जिला शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न कक्षाओं और विषयों के लिए कुल 699 रिक्त पदों की सूची आयोग को भेजी गई है। इस बहाली से विशेष रूप से मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों का संकट दूर होगा।
प्राइमरी में शून्य रिक्ति, मिडिल व इंटर को मिलेंगे 500+ शिक्षक
शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बांका जिले में पहली से पांचवीं कक्षा (प्राथमिक) के लिए सामान्य शिक्षकों का एक भी पद रिक्त नहीं है। वहीं, हाईस्कूल (कक्षा 9 और 10) के लिए भी केवल कुछ चुनिंदा विषयों में ही गिने-चुने पद खाली हैं।
इसके उलट, मध्य विद्यालय (कक्षा 6 से 8) और उच्च माध्यमिक (कक्षा 11 और 12/इंटर) में शिक्षकों की भारी कमी है। जिले की कुल 699 रिक्तियों में से 500 से अधिक पद इन्हीं दोनों वर्गों के लिए हैं। ऐसे में टीआरई-4 के जरिए सबसे अधिक पदस्थापन मिडिल और इंटर स्कूलों में होगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को गति मिलेगी।
बेलहर व कटोरिया में सबसे अधिक पद, बौंसी-धोरैया में सरप्लस
विभाग के अनुसार, टीआरई-4 की अधिकांश रिक्तियां सुदूरवर्ती बेलहर और कटोरिया प्रखंड के विद्यालयों में हैं, जहां लंबे समय से शिक्षकों की कमी बनी हुई थी। नई नियुक्ति से इन आदिवासी व पहाड़ी बहुल इलाकों के स्कूलों में पठन-पाठन सुदृढ़ होगा।
दूसरी ओर, धोरैया, बाराहाट और बौंसी प्रखंडों के स्कूलों में आवश्यकता से अधिक (सरप्लस) शिक्षक पदस्थापित हैं। शिक्षा विभाग ऐसे प्रखंडों के सरप्लस शिक्षकों को उनकी इच्छानुसार विकल्प देकर शिक्षक विहीन स्कूलों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चला रहा है।
सितंबर से ऑनलाइन आवेदन, STET अभ्यर्थियों को भी मौका]
टीआरई-4 के लिए योग्यताधारी (बीएड/डीएलएड एवं संबंधित टीईटी/एसटीईटी उत्तीर्ण) अभ्यर्थी 1 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस बार शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को दो स्तर की चयन परीक्षा प्रक्रिया से गुजरना होगा। साथ ही हाल ही में आयोजित एसटीईटी (STET) परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को भी टीआरई-4 में शामिल होने का अवसर दिया जा रहा है, जिससे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं में भारी उत्साह है।
"जिले में टीआरई-4 के तहत 699 रिक्तियां तैयार कर आयोग को भेजी गई हैं। इस बहाली से खासकर इंटर और कक्षा 6 से 8 के स्कूलों को सर्वाधिक शिक्षक मिलने की उम्मीद है। शिक्षकों के योगदान के बाद विद्यालयों में विषयवार फैकल्टी की कमी दूर होगी और शैक्षणिक वातावरण को मजबूती मिलेगी।"