बांका: TRE-4 से स्कूलों को मिलेंगे 699 BPSC शिक्षक; मिडिल व इंटर में 500 पद, बेलहर-कटोरिया में सबसे ज्यादा रिक्ति

जागरण संवाददाता, बांका। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा बहुप्रतीक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (TRE-4) की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद बांका जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होने की बड़ी उम्मीद जगी है। पूरे राज्य में 33 हजार से अधिक पदों पर होने जा रही इस बहाली का सीधा लाभ बांका जिले को भी मिलेगा। जिला शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न कक्षाओं और विषयों के लिए कुल 699 रिक्त पदों की सूची आयोग को भेजी गई है। इस बहाली से विशेष रूप से मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों का संकट दूर होगा।

प्राइमरी में शून्य रिक्ति, मिडिल व इंटर को मिलेंगे 500+ शिक्षक शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बांका जिले में पहली से पांचवीं कक्षा (प्राथमिक) के लिए सामान्य शिक्षकों का एक भी पद रिक्त नहीं है। वहीं, हाईस्कूल (कक्षा 9 और 10) के लिए भी केवल कुछ चुनिंदा विषयों में ही गिने-चुने पद खाली हैं।

इसके उलट, मध्य विद्यालय (कक्षा 6 से 8) और उच्च माध्यमिक (कक्षा 11 और 12/इंटर) में शिक्षकों की भारी कमी है। जिले की कुल 699 रिक्तियों में से 500 से अधिक पद इन्हीं दोनों वर्गों के लिए हैं। ऐसे में टीआरई-4 के जरिए सबसे अधिक पदस्थापन मिडिल और इंटर स्कूलों में होगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को गति मिलेगी।

बेलहर व कटोरिया में सबसे अधिक पद, बौंसी-धोरैया में सरप्लस विभाग के अनुसार, टीआरई-4 की अधिकांश रिक्तियां सुदूरवर्ती बेलहर और कटोरिया प्रखंड के विद्यालयों में हैं, जहां लंबे समय से शिक्षकों की कमी बनी हुई थी। नई नियुक्ति से इन आदिवासी व पहाड़ी बहुल इलाकों के स्कूलों में पठन-पाठन सुदृढ़ होगा।

दूसरी ओर, धोरैया, बाराहाट और बौंसी प्रखंडों के स्कूलों में आवश्यकता से अधिक (सरप्लस) शिक्षक पदस्थापित हैं। शिक्षा विभाग ऐसे प्रखंडों के सरप्लस शिक्षकों को उनकी इच्छानुसार विकल्प देकर शिक्षक विहीन स्कूलों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चला रहा है।