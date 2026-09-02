चीन व ताइपे में सॉफ्टबॉल का दम दिखाएगी बांका की रूपा; 3 राज्यों से चुनी गईं अकेली खिलाड़ी; गांव से निकलकर रचा इतिहास

संवाद सूत्र, बाराहाट (बांका)। Banka Softball Player Rupa:ग्रामीण परिवेश की सीमित सुविधाओं और संघर्षों के बीच अपनी प्रतिभा को तराशने वाली बांका जिले की बेटी रूपा ने खेल जगत में जिले और पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। बाराहाट की रूपा ने सॉफ्टबॉल में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए उनका चयन किया गया है।

सबसे गौरव की बात यह है कि बिहार, झारखंड और ओडिशा—इन तीन राज्यों के संयुक्त पूल से चयनित होने वाली रूपा अकेली खिलाड़ी हैं। उनकी इस स्वर्णिम उपलब्धि से उनके परिवार, गांव और पूरे खेलप्रेमियों में हर्ष की लहर दौड़ गई है।

बांका जिले के बाराहाट की रूपा ने अंतरराष्ट्रीय सॉफ्टबॉल प्रशिक्षण शिविर में जगह बनाकर बढ़ाया राज्य का मान

बिहार, झारखंड और ओडिशा तीनों राज्यों से चयनित होने वाली एकमात्र महिला सॉफ्टबॉल खिलाड़ी बनीं रूपा

महाराष्ट्र के कोपरगांव में 8 से 13 सितंबर तक आयोजित विशेष शिविर में लेंगी हिस्सा, 7 सितंबर को करेंगी रिपोर्ट

अक्टूबर में चीन में होने वाले अंडर-15 एशिया कप और चीनी ताइपे में एशियन यूनिवर्सिटीज कप के लिए चुनी जाएगी अंतिम टीम सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SBAI) से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आगामी अक्टूबर माह में दो बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है। इनमें 'आठवां अंडर-15 महिला सॉफ्टबॉल एशिया कप 2026' चीन के वेई-हाई शहर में 12 से 18 अक्टूबर तक खेला जाएगा। वहीं, 'एशियन यूनिवर्सिटीज महिला सॉफ्टबॉल कप 2026' का आयोजन चीनी ताइपे के पुली शहर में 12 से 17 अक्टूबर तक प्रस्तावित है।

महाराष्ट्र में 8 सितंबर से लगेगा विशेष कैंप इन दोनों अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की पूर्व तैयारी और भारतीय टीम के अंतिम चयन के उद्देश्य से विशेष राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर महाराष्ट्र के कोपरगांव स्थित संजीवनी यूनिवर्सिटी एवं संजीवनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में 8 से 13 सितंबर 2026 तक आयोजित होगा। शिविर में भाग लेने के लिए रूपा को आगामी 7 सितंबर को आयोजन स्थल पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है।

'तिरंगे की शान बढ़ाना ही अंतिम लक्ष्य' शिविर में चयन के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए रूपा ने कहा कि यह चयन उनके वर्षों के कड़े अभ्यास, त्याग और सपनों के साकार होने की दिशा में पहला मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि उनका पूरा ध्यान इस प्रशिक्षण शिविर में अपनी तकनीकी दक्षता और फिटनेस को साबित करने पर है, ताकि वह मुख्य भारतीय टीम में अपना स्थान पक्का कर सकें।