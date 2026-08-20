संवाद सहयोगी, बांका। बिहार सरकार द्वारा 17 अगस्त से पूरे राज्य में लागू की गई 'पेपरलेस निबंधन' (डिजिटल रजिस्ट्री) व्यवस्था को लेकर जमीन खरीदारों और विक्रेताओं में संशय की स्थिति बरकरार है। इसी भ्रम और असमंजस के चलते बांका जिला निबंधन कार्यालय में बुधवार को लगातार दूसरे दिन जमीन की खरीद-बिक्री का एक भी निबंधन (रजिस्ट्री) नहीं हो सका। कार्यालय परिसर में दिनभर पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा और एक भी ई-स्टांप की बिक्री नहीं हुई।

कातिब (दस्तावेज लेखक) अपने निर्धारित समय पर निबंधन कार्यालय पहुंचे, लेकिन ग्राहक नहीं आने के कारण दिनभर खाली हाथ इंतजार करते रहे। निबंधन कार्य पूरी तरह ठप रहने से जहां कातिबों और इससे जुड़े लोगों की रोजी-रोटी प्रभावित हो रही है, वहीं सरकार को भी रोजाना लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

डिजिटल दस्तावेज और ओटीपी व्यवस्था से संशय] नई पेपरलेस व्यवस्था के तहत अब जमीन खरीदार और विक्रेता को पारंपरिक बड़े कागजी दस्तावेजों की जगह डिजिटल दस्तावेज दिए जाने का प्रावधान है। निबंधन प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित पक्षों के मोबाइल पर ओटीपी (OTP) और पीडीएफ (PDF) के रूप में दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे।