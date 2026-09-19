मटका फोड़ने के बाद 51 हजार की जगह दिए 21 हजार! बांका में भड़की विजेता टीम, पुरस्कार लौटाकर सड़क पर काटा बवाल

संवाद सहयोगी, अमरपुर (बांका)। Banka Amarpur Matka Phod Controversy: अमरपुर शहर स्थित सार्वजनिक पुस्तकालय परिसर में 'यंग बैचलर एसोसिएशन' द्वारा आयोजित चार दिवसीय गणेश महोत्सव का समापन शुक्रवार देर रात मटका फोड़ प्रतियोगिता और प्रतिमा विसर्जन के साथ हो गया। हालांकि, प्रतियोगिता संपन्न होते ही पुरस्कार राशि को लेकर आयोजन समिति और विजेता टीम के बीच तीखा विवाद छिड़ गया।

बैदाचक की आजाद ग्रुप टीम ने मटका फोड़कर खिताबी जीत हासिल की, लेकिन मंच से पहले घोषित 51 हजार रुपये की पुरस्कार राशि को घटाकर 21 हजार रुपये किए जाने से नाराज विजेता टीम ने पुरस्कार लेने से साफ इनकार कर दिया। मटका फोड़ प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन अमरपुर के पूर्व प्रत्याशी सह भाजपा नेता डॉ. मृणाल शेखर ने किया था।

उद्घाटन संबोधन के दौरान उन्होंने विजेता टीम को अपने निजी कोष से 51 हजार रुपये की नकद राशि प्रदान करने की सार्वजनिक घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि यह एसोसिएशन बीते करीब ढाई दशक से लगातार भव्य गणेश महोत्सव का आयोजन कर शहर में सांस्कृतिक चेतना जगा रहा है।

ऊंचाई कम होने पर फूटा मटका, राशि घटाने पर भड़का विवाद रोमांचक प्रतियोगिता में दिग्घीपोखर, विशम्भरचक और बैदाचक की टीमों ने पूरे दमखम के साथ भाग लिया। काफी प्रयासों के बाद भी जब निर्धारित मानक ऊंचाई पर बंधे मटके को कोई भी दल नहीं फोड़ सका, तब आयोजन समिति ने आम सहमति बनाकर मटके की ऊंचाई कुछ फीट कम कर दी। ऊंचाई कम किए जाने के बाद बैदाचक की टीम ने पहले ही प्रयास में मानव पिरामिड बनाकर मटका सफलतापूर्वक फोड़ दिया।

विवाद तब शुरू हुआ जब जीत के बाद आयोजन समिति ने टीम को 51 हजार रुपये के बजाय 21 हजार रुपये का चेक/राशि देने का फैसला सुनाया। गोला चौक पर आधे घंटे तक हंगामा, पुलिस ने संभाली स्थिति विजेता टीम के सदस्यों का कहना था कि खेल शुरू होने से पूर्व सार्वजनिक रूप से 51 हजार रुपये नकद और मटका फोड़ने वाले युवक को विशेष रूप से चांदी की कलम से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। बाद में नियमों में मनमाना बदलाव कर उनके परिश्रम का अनादर किया गया।

बांका के अमरपुर में यंग बैचलर एसोसिएशन के चार दिवसीय गणेश महोत्सव का मटका फोड़ व प्रतिमा विसर्जन के साथ हुआ समापन

बैदाचक की आजाद ग्रुप टीम ने मटका फोड़कर जीती बाजी; 51 हजार की घोषित राशि घटाकर 21 हजार किए जाने पर पुरस्कार लेने से इनकार

मटका नहीं फूटने पर समिति ने कम की थी ऊंचाई, आयोजकों का दावा- ऊंचाई घटने के कारण नियमानुसार घटाई गई थी इनामी राशि

चांदी की कलम और पूरी राशि की मांग को लेकर शनिवार को गोला चौक पर आधे घंटे तक हंगामा, पुलिस ने शांत कराया मामला कटौती से आक्रोशित विजेता दल के सदस्यों और समर्थकों ने शनिवार को शहर के व्यस्त गोला चौक पर पहुंचकर जोरदार नारेबाजी करते हुए करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही अमरपुर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस पदाधिकारियों ने आक्रोशित युवकों को समझा-बुझाकर और दोनों पक्षों के बीच वार्ता का आश्वासन देकर सड़क से हटाया व स्थिति सामान्य कराई।