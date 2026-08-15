स्वतंत्रता दिवस पर बांका DM अंशुल अग्रवाल ने फहराया तिरंगा; स्वतंत्रता सेनानी व केस सुलझाने वाली पुलिस टीम सम्मानित

जागरण संवाददाता, बांका। बांका जिले में स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व हर्षोल्लास, उमंग और पूरे आन-बान-शान के साथ मनाया गया। जिला प्रशासन की ओर से मुख्य समारोह शहर के ऐतिहासिक आरएमके उच्च विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी (डीएम) अंशुल अग्रवाल ने नियत समय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इसके उपरांत डीएम और पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमितेश कुमार ने संयुक्त रूप से खुली जिप में सवार होकर भव्य परेड का निरीक्षण किया।

समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं और बांका जिले में चल रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं व ढांचागत विकास कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, कृषि और सामाजिक सुरक्षा के हर क्षेत्र में बांका जिला तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

आठ प्लाटून टुकड़ियों की कदमताल आरएमके मैदान में आयोजित मुख्य समारोह के दौरान जिला पुलिस बल, गृह रक्षा वाहिनी (होमगार्ड), एनसीसी और स्काउट गाइड सहित कुल आठ प्लाटून टुकड़ियों ने शानदार और अनुशासित परेड प्रस्तुत कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं।

स्वतंत्रता सेनानी को नमन इस गौरवमयी अवसर पर जिले के एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी कमलेश्वर चौधरी को मंच पर अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और मोमेंटो भेंट कर भावभीना सम्मान दिया गया। डीएम और एसपी ने देश की आजादी में उनके अमूल्य योगदान को याद करते हुए उनके दीर्घायु जीवन की कामना की।

मंजू देवी हत्याकांड का 12 घंटे में खुलासा करने वाली पुलिस टीम पुरस्कृत समारोह के दौरान अपराध नियंत्रण और उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विशेष रूप से चर्चित महिला मंजू देवी हत्याकांड का महज 12 घंटे के भीतर सफल उद्भेदन करने और मुख्य आरोपित को दबोचने वाली पुलिस टीम को विशेष सम्मान मिला।

इसके लिए टाउन थानाध्यक्ष सुधीर सिंह सहित जांच दल में शामिल सभी पांच पुलिस पदाधिकारियों को मंच से डीएम और एसपी द्वारा पुरस्कृत किया गया। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस टीम की इस त्वरित कार्रवाई से आम जनता में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।

कलेक्ट्रेट, न्यायालय और विभिन्न संस्थानों में शान से लहराया तिरंगा मुख्य समारोह के अतिरिक्त बांका समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी अमितेश कुमार, व्यवहार न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विकास भवन में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) ने विधिवत झंडोत्तोलन किया।