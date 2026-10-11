संवाद सहयोगी, शंभुगंज (बांका)। Banka Husband Second Marriage: शंभुगंज थाना क्षेत्र के छत्रहार गांव में पहली पत्नी और तीन मासूम बच्चों के रहते पति द्वारा दूसरी शादी रचाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पति की इस बेवफाई और प्रताड़ना के खिलाफ पहली पत्नी अपने तीनों बच्चों को लेकर रविवार को शंभुगंज थाने पहुंची और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने पति पर दूसरी शादी करने और विरोध जताने पर गाली-गलौज के साथ जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है।

थाने में दिए लिखित आवेदन में पीड़िता झुना देवी ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2010 में सामाजिक रीति-रिवाज के साथ छत्रहार निवासी विष्णु रजक के साथ हुई थी। वह मूल रूप से दुर्गम्मा गांव निवासी योगेंद्र रजक की पुत्री है। शादी के बाद उनके वैवाहिक जीवन से दो पुत्र— रामकुमार व राजवीर कुमार और एक पुत्री— नेहा कुमारी हैं।

किरणपुर की युवती से रचाई शादी, विरोध पर दी धमकी झुना देवी का आरोप है कि 14 वर्षों के दांपत्य जीवन और तीन बच्चों के बावजूद उसके पति विष्णु रजक ने किरणपुर गांव की एक युवती से गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर ली है। जब इस बात की जानकारी उसे हुई और उसने इसका कड़ा विरोध किया, तो पति ने उसके साथ मारपीट व गाली-गलौज की और चुप न रहने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

इस पूरे विवाद पर जब आरोपित विष्णु रजक से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उसने मीडिया और समाज के सामने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। बच्चों के भविष्य को लेकर थाने पहुंची पीड़िता घर से बेसहारा होने और बच्चों के भविष्य पर संकट गहराने के बाद पीड़िता ने कानून का दरवाजा खटखटाया है। रविवार को वह अपने तीनों बच्चों को साथ लेकर शंभुगंज थाना परिसर पहुंची और थानाध्यक्ष को अपनी व्यथा सुनाई।