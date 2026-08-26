बिहार में गुरुजी का गजब खेल! स्कूल बांका में, हाजिरी बन रही थी कोलकाता और चलती ट्रेन से; हेडमास्टर सस्पेंड

जागरण संवाददाता, बांका। शिक्षा विभाग ने ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर हाजिरी बनाने में गड़बड़ी के आरोप में बेलहर के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कुमरैल के प्रधान शिक्षक प्रदीप कुमार को निलंबित कर दिया है। विभागीय जांच में उनकी हाजिरी विद्यालय में रहने के बजाय कभी जमुई स्थित उनके गांव लक्ष्मीपुर, कभी कोलकाता और कभी झारखंड के मधुपुर से दर्ज होने की बात सामने आई।

कई बार ट्रेन में सफर के दौरान भी हाजिरी बनाए जाने की जानकारी मिली है। कार्रवाई के बाद उनका मुख्यालय अमरपुर बीआरसी निर्धारित किया गया है। शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई परिवादी शशि कुमार की ओर से की गई शिकायत के बाद की है। शिकायत में प्रधान शिक्षक के अक्सर विद्यालय से गायब रहने और बच्चों के पठन-पाठन में पर्याप्त रुचि नहीं लेने का आरोप लगाया गया था।

मामला संज्ञान में आने के बाद विभाग ने ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज उनकी हाजिरी की जांच की। जांच के दौरान विभाग को कई ऐसे रिकार्ड मिले, जिनमें प्रधान शिक्षक की उपस्थिति विद्यालय की जगह बांका जिले से बाहर की लोकेशन से दर्ज थी।

कभी जमुई के लक्ष्मीपुर से हाजिरी बनाई गई तो कभी कोलकाता और झारखंड के मधुपुर से। इससे विभाग ने माना कि शिक्षक ने तकनीक का दुरुपयोग कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और लगातार विभाग को गुमराह किया। जवाब भी नहीं मिला संतोषजनक मामले में विभाग ने प्रधान शिक्षक को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। शिक्षक की ओर से दिए गए जवाब की समीक्षा के बाद विभाग संतुष्ट नहीं हुआ। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, उनके जवाब से विद्यालय संचालन और पठन-पाठन के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई दी। उनका आचरण सरकारी सेवक के निर्धारित आचरण के विपरीत पाया गया। इसके बाद शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया।