किसने और क्यों लगाया बांका इंजीनियरिंग कॉलेज में हिडन कैमरा? लड़कियों के निजी वीडियो वायरल, देर रात खूब हुआ बवाल

संवाद सूत्र, बांका। लकड़ीकोला स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज (Banka Engineering College) के गर्ल्स हॉस्टल में कथित रूप से हिडन कैमरा लगाए जाने और छात्राओं के निजी वीडियो प्रसारित होने की सूचना के बाद गुरुवार को पूरे कैंपस में हड़कंप मच गया। घटना के बाद छात्राओं और छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और देर रात 12 बजे तक कॉलेज परिसर में जोरदार हंगामा होता रहा।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए देर रात ही एसडीओ राजकुमार, अंचलाधिकारी (सीओ) प्रत्यक्ष झा और टाउन थानाध्यक्ष सुधीर कुमार भारी पुलिस बल के साथ कॉलेज पहुंचे और आंदोलित विद्यार्थियों से बातचीत कर जांच का आश्वासन दिया। 9 सदस्यीय जांच समिति गठित, दो छात्र-छात्रा हॉस्टल से निष्कासित गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में हिडन कैमरा लगाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उसे शेयर करने की चर्चा के बाद कॉलेज प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, पुलिस ने अब तक वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

प्राचार्य डॉ. सबीरउद्दीन ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। इसके साथ ही प्राथमिक संलिप्तता के आधार पर एक छात्र और एक छात्रा को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है। जांच पूरी होने तक दोनों को शैक्षणिक गतिविधियों से भी निलंबित कर दिया गया है।

मेस के खाने में मिला कीड़ा, छात्रों ने लगाया लीपापोती का आरोप कैंपस में तनाव उस समय और बढ़ गया जब गुरुवार को ही हॉस्टल के मेस में बने खाने में कीड़ा निकल आया। छात्रों ने आरोप लगाया कि भोजन में पहले भी छिपकली और कीड़े निकल चुके हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद प्रबंधन सुरक्षा और स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है।

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