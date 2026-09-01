सावन के बाद भादो में भी इंद्रदेव की बेरुखी, बांका में सूखी पड़ीं गंगटी और बदुआ नदियां; 11 हजार हेक्टेयर धान पर संकट

संवाद सहयोगी, शंभुगंज (बांका)। Banka Drought Concern:सावन का महीना छिटपुट फुहारों के बीच बीतने के बाद अब भादो मास में भी मौसम की बेरुखी से अन्नदाताओं की चिंताएं गहरा गई हैं। कृषि और लोक परंपरा में सावन-भादो को मूसलाधार बारिश का मुख्य समय माना जाता है, लेकिन इस बार इन दोनों ही महीनों में अपेक्षित मानसूनी बारिश नहीं होने से खेतों में दरारें पड़ने लगी हैं।

धान की फसल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले सिंह नक्षत्र के सूखा बीत जाने से बांका और आसपास के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। आमतौर पर भादो के महीने में इलाके की प्रमुख नदियां—गंगटी और बदुआ—उफान पर रहती थीं। किंतु इस बार इन नदियों में पानी नहीं के बराबर है। नहरों, आहरों और स्थानीय पईनों की स्थिति भी अत्यंत दयनीय बनी हुई है।

भादो में भी सूखी गंगटी और बदुआ की धाराएं: एक दशक में पहली बार दिखा ऐसा मंजर, सिंह नक्षत्र सूखा बीतने से बांका के किसान बेहाल सावन के बाद भादो मास में भी बारिश की भारी कमी; बांका के शंभुगंज में जीवनदायिनी गंगटी और बदुआ नदियां सूखीं

धान की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिंह नक्षत्र सूखा बीता; खेतों से नमी गायब, सिंचाई संकट से किसान परेशान गंगटी नदी के सूखे होने से बांका के कैथा, सगुनी के साथ भागलपुर के बड़हड़ा व देशावर की हजारों एकड़ भूमि पर असर प्रखंड में 11 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है शत-प्रतिशत धान की रोपनी; बीएओ संकेत तिवारी बोले— बारिश न होने से बढ़ी चिंता गंगटी और बदुआ से सिंचित होती है हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन गंगटी और बदुआ नदियां बांका और सीमावर्ती भागलपुर जिले के किसानों के लिए जीवनदायिनी मानी जाती हैं। गंगटी नदी के पानी से शंभुगंज के बिरनौधा, कैथा, सगुनी सहित भागलपुर जिले के बड़हड़ा, देशावर समेत दर्जनों गांवों की हजारों एकड़ कृषि भूमि सिंचित होती रही है। वर्तमान में स्थिति यह है कि दोनों नदियों पर बने पुलों के मात्र एक मुहाने (स्पैन) से ही नाममात्र का पानी रिस रहा है, जबकि बाकी का नदी तल पूरी तरह सूखा और वीरान नजर आ रहा है।

एक दशक में पहली बार दिखा भादो में नदी सूखने का मंजर स्थानीय बुजुर्ग किसानों का कहना है कि भादो के महीने में नदियों और नालों का इस कदर सूख जाना पिछले एक दशक में पहली बार देखने को मिल रहा है। बारिश के अभाव में खेतों से नमी तेजी से गायब हो रही है। यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई या सिंचाई के वैकल्पिक साधन नहीं मिले, तो धान के पौधों का विकास पूरी तरह ठप हो जाएगा। किसान अब केवल आसमान की ओर टकटकी लगाए बादलों के बरसने की उम्मीद कर रहे हैं।