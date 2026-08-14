ग्रामीणों की शिकायत पर DEO ने किया औचक वीडियो कॉल; 3:30 बजे खाली मिला स्कूल, बांका के 9 शिक्षकों का वेतन रोका
डीईओ देव नारायण पंडित ने ग्रामीणों की शिकायत पर बांका के मध्य विद्यालय अहिरो का वीडियो कॉल से औचक निरीक्षण किया। दोपहर 3:30 बजे स्कूल परिसर खाली मिला, ...और पढ़ें
HighLights
डीईओ ने ग्रामीणों की शिकायत पर औचक निरीक्षण किया।
दोपहर 3:30 बजे मध्य विद्यालय अहिरो खाली मिला।
नौ शिक्षकों का एक दिन का वेतन रोका, स्पष्टीकरण मांगा।
जागरण संवाददाता, बांका। बांका जिले के धोरैया प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय अहिरो में ग्रामीणों की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) देव नारायण पंडित की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। गुरुवार दोपहर बाद 3:30 बजे डीईओ ने जब अचानक वीडियो कॉल के जरिए स्कूल का औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) किया, तो पूरा विद्यालय परिसर खाली मिला। स्कूल में एक भी बच्चा उपस्थित नहीं था।
निरीक्षण के दौरान जब शिक्षकों की उपस्थिति की जांच की गई, तो आठ शिक्षक मौजूद मिले, जबकि एक शिक्षिका गुंजन कुमारी हाजिरी (अटेंडेंस) बनाकर गायब पाई गईं। इस गंभीर लापरवाही पर डीईओ ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापिका सफेदा खातून समेत कुल 9 शिक्षकों का एक दिन का वेतन स्थगित कर स्पष्टीकरण तलब किया है।
ग्रामीणों ने फोन पर की थी शिकायत
जिला शिक्षा अधिकारी देव नारायण पंडित ने बताया कि उन्हें स्थानीय ग्रामीणों द्वारा फोन (दूरभाष) पर शिकायत मिली थी कि मध्य विद्यालय अहिरो में शिक्षकों की आपसी मिलीभगत से प्रतिदिन निर्धारित समय से पहले यानी दोपहर तीन बजे ही बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है।
जांच में सही पाई गई बात
शिकायत की सत्यता जांचने के लिए डीईओ ने दोपहर 3:30 बजे सीधे विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका को वीडियो कॉल मिलाया। वीडियो कॉल पर विद्यालय का नजारा देखकर शिकायत पूरी तरह सच साबित हुई, क्योंकि स्कूल परिसर में एक भी छात्र मौजूद नहीं था।
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1 शिक्षिका मिली गैरहाजिर, 1 प्रशिक्षण में
जांच के दौरान विद्यालय में पदस्थापित शिक्षिका मधु मोहनी विभागीय प्रशिक्षण (Training) पर थीं, इसलिए उन्हें कार्रवाई के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं, शिक्षिका गुंजन कुमारी रजिस्टर में हस्ताक्षर बनाकर स्कूल से गायब थीं।
9 शिक्षकों से 7 दिनों में मांगा जवाब
डीईओ ने प्रभारी प्रधानाध्यापिका सफेदा खातून के अलावा शिक्षिका आरती कुमारी, बीबी दिलकश, मो. बेलाल अहमद, नमीता कुमारी, रूबी कुमारी, सरिता देवी, स्मृति कुमारी और अनुपस्थित मिलीं गुंजन कुमारी के नाम कारण बताओ (Show Cause) नोटिस जारी किया है। सभी से 7 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
वेतन बंद
डीईओ ने स्पष्ट किया कि जब तक सभी संबंधित शिक्षकों की ओर से इस लापरवाही का संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उनका एक दिन का वेतन बंद (Hold) रहेगा।
संतोषजनक जवाब न मिलने पर होगी विभागीय कार्रवाई
उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सात दिनों के भीतर शिक्षकों द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया जाता है, तो बिहार सरकारी सेवक नियमों के तहत सभी दोषी शिक्षकों और प्रभारी प्रधानाध्यापिका के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी।