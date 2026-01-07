Language
    हेडमास्टरों को प्रभार नहीं सौंपने वाले शिक्षक नपेंगे, बांका के 6 स्कूलों की कमान बदलने के लिए पत्र जारी

    By Rahul Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:03 PM (IST)

    बांका में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त कई प्रधानाध्यापकों को छह महीने बाद भी पूर्व प्रभारियों से पूर्ण कार्यभार नहीं मिला है। इससे विद्यालय संचा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बांका। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) से बहाल होकर जुलाई में ही जिला के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 105 प्रधानाध्यापक मिल गया है। बकायदा वे योगदान कर विद्यालय छह महीने के अधिक समय से विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। मगर इनमें से कई प्रधानाध्यापकों को अबतक पूर्व प्रभारी अपने शिक्षक से पूर्ण प्रभार नहीं मिला है।

    इससे प्रधानाध्यापकों को विद्यालय संचालन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रभार के संबंध में पिछले महीने माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने भी सख्त पत्र जारी किया है। इसके बावजूद बांका में आठ प्रधानाध्यापकों को पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक से संपूर्ण प्रभार नहीं मिल सका है। इसकी समीक्षा के दौरान डीईओ देवनारायण पंडित ने काफी नाराजगी जताई और ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

    मंगलवार को इन शिक्षकों को डीईओ कार्यालय के माध्यम से चिह्नित किया गया। इसमें चांदन का धनुवसार, बौंसी का बगडुम्बा, धोरैया का जाखा व अमजोरा, बाराहाट का महुआ, फुल्लीडुमर का केड़िया इनारावरण, कटोरिया का फट्टापाथर और रजौन का भवानीपुर कठौन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामिल है।

    इसमें किसी ने प्रधानाध्यापक को कैशबुक नहीं दिया है, किसी ने वित्तीय प्रभार नहीं दिया है तो कई ने योगदान के बाद प्रधानाध्यापक को बैठने तक की जगह अब तक नहीं दी।

    डीईओ ने बताया कि छह महीने बाद भी विभाग द्वारा भेजे गए प्रधानाध्यापक को प्रभार नहीं सौंपना गंभीर माला है। यह विभागीय आदेश की अवहेलना है। ऐसे शिक्षकों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जा रही है। कार्रवाई की जद में शामिल होने वाले शिक्षकों को चिह्नित कर लिया गया है।

    छह हाईस्कूलों की कमान बदलने के लिए पत्र जारी

    जिला के छह राजकीयकृत यानी पुराने उच्च विद्यालयों का प्रभार बदलने के लिए डीईओ देवनारायण पंडित ने उसके प्रभारी से पदस्थापना विवरणी तलब किया है। अमरपुर के शाहपुर, बेलहर के बेलडीहा और बाराहाट के पंजवारा हाईस्कूल के प्रभारी से 24 घंटे के अंदर पदस्थापना विवरणी मांगा गया है।

    इसी तरह बेलहर के साहबगंज, बाराहाट के पथरा, बौंसी के मणियारपुर और रजौन के नवादा प्रभारी को दो दिनों के अंदर पदस्थापना पत्र भेजने के लिए स्मार पत्र भेजा गया है। इन चार हाईस्कूल प्रभारी को पिछले महीने भी सात दिनों के अंदर पदस्थापना देने के लिए पत्र दिया गया था, मगर चारों विद्यालय प्रधान ने इसमें लापरवाही बरतते हुए, सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए पदस्थापना विवरणी नहीं भेजा।

    इस पर इन चारों को दो दिनों के अंदर पदस्थापना भेजने का स्मार पत्र दिया गया है। डीईओ देवनारायण पंडित ने बताया कि नई नियमावली के मुताबिक चार की साल वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक होने पर उस विद्यालय का प्रभार उच्च माध्यमिक शिक्षक को ही मिलना है। इस पर नियम संगत कार्रवाई की जा रही है।