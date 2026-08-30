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Banka ADM Missing Case : छुट्टी लेकर गायब हुए ADM अजीत कुमार, सामान्य प्रशासन विभाग ने दिया 31 अगस्त तक का अल्टीमेटम

By Bijendra Kumar Rajbandhu Edited By: Dilip Kumar Shukla
Updated: Sun, 30 Aug 2026 07:13 PM (IST)

बांका के अपर समाहर्ता (एडीएम) अजीत कुमार 23-27 जुलाई की छुट्टी के बाद एक महीने से अधिक समय से कार्यालय ...और पढ़ें

बांका में प्रशासनिक हड़कंप: 4 दिन की छुट्टी लेकर गायब हुए एडीएम, कोर्ट ठप; मुख्यालय ने दी कार्रवाई की चेतावनी

बांका में प्रशासनिक हड़कंप: 4 दिन की छुट्टी लेकर गायब हुए एडीएम, कोर्ट ठप; मुख्यालय ने दी कार्रवाई की चेतावनी

HighLights

  1. एडीएम अजीत कुमार छुट्टी के बाद एक माह से अधिक समय से अनुपस्थित।

  2. उनके न होने से एडीएम कोर्ट की सुनवाई पूरी तरह ठप।

  3. सामान्य प्रशासन विभाग ने 31 अगस्त तक लौटने का दिया अल्टीमेटम।

संवाद सहयोगी, बांका। बांका समाहरणालय में अपर समाहर्ता (एडीएम) अजीत कुमार के अचानक गायब होने और लंबे समय से कार्यालय से अनुपस्थित रहने का मामला अब प्रशासनिक व शासन स्तर पर बेहद गंभीर हो गया है। 23 से 27 जुलाई तक महज चार दिनों की आकस्मिक छुट्टी का आवेदन देकर गए एडीएम निर्धारित अवधि समाप्त होने के एक माह बाद भी कार्यालय नहीं लौटे हैं। उनके इस तरह लापता रहने से सबसे बड़ा असर एडीएम कोर्ट की सुनवाई पर पड़ा है, जिससे दर्जनों राजस्व व भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई ठप है और पक्षकार रोजाना कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं।

एडीएम के जिम्मे जिले के कई अत्यंत संवेदनशील व महत्वपूर्ण दायित्व थे। इनमें प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और हाल ही में संपन्न हुए विश्वप्रसिद्ध श्रावणी मेले में नोडल पदाधिकारी का प्रभार शामिल था। उनके अनाधिकृत रूप से गायब रहने से प्रशासनिक समन्वय पर गहरा असर पड़ा। यद्यपि दैनिक और रूटीन प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन के लिए जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने उप विकास आयुक्त (डीडीसी) उपेंद्र सिंह को प्रभारी एडीएम का दायित्व सौंपा है, लेकिन कानूनी बाध्यताओं के कारण एडीएम कोर्ट की न्यायिक सुनवाई नहीं हो पा रही है।

कोर्ट ठप होने से पक्षकार परेशान, सामान्य प्रशासन विभाग सख्त

एडीएम कोर्ट में दाखिल-खारिज अपील, भूमि विवाद और अन्य राजस्व वादों की नियमित सुनवाई न होने से मामलों के निपटारे की प्रक्रिया अधर में लटक गई है। जिला प्रशासन द्वारा इस पूरे घटनाक्रम से राज्य मुख्यालय को अवगत कराया गया, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है।

विभाग ने विशेष आदेश जारी कर एडीएम अजीत कुमार को 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर योगदान देने का अंतिम निर्देश दिया है। आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि वे निर्धारित तिथि तक पदभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक एवं कठोर विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।

पुराने केस में वारंट की चर्चा, नहीं हुई आधिकारिक पुष्टि]

प्रशासनिक गलियारों में इस बात की भी सुगबुगाहट तेज है कि पूर्व में किसी अन्य जिले में डीसीएलआर (भूमि सुधार उप समाहर्ता) के पद पर पदस्थापन के दौरान के किसी पुराने मामले में कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ वारंट निर्गत किया गया है, जिसके चलते वे गिरफ्तारी के डर से भूमिगत हैं। हालांकि, इस बिंदु पर जिला प्रशासन या पुलिस विभाग के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अब सभी की नजरें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तय 31 अगस्त की मियाद और उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं।