तेल टैंकर में छिपाई थी शराब की बड़ी खेप! बांका में उत्पाद टीम ने पकड़े 72 कार्टन, खगड़िया के चालक-उपचालक गिरफ्तार
Banka Liquor Seized In Oil Tanker: उत्पाद विभाग ने बांका में एक तेल टैंकर से भारी मात्रा में विदेशी शराब ...और पढ़ें
HighLights
बांका में तेल टैंकर से 72 कार्टन विदेशी शराब जब्त।
उत्पाद विभाग ने चालक-उपचालक को गिरफ्तार किया, खगड़िया से थे।
झारखंड से बिहार लाई जा रही थी शराब की बड़ी खेप।
संवाद सूत्र, कटोरिया (बांका)। Banka Liquor Seized In Oil Tanker: बिहार में शराबबंदी कानून को चकमा देने के लिए तस्करों द्वारा अपनाए जा रहे नित नए हथकंडों पर मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने एक बार फिर करारी चोट की है। बांका जिले के सुइया थाना क्षेत्र अंतर्गत सतलेतवा चौक के समीप उत्पाद विभाग की विशेष टीम ने गुरुवार को नियमित वाहन जांच के दौरान एक तेल टैंकर से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद की है।
तस्कर तेल ढोने वाले टैंकर में गुप्त रूप से शराब के 72 कार्टन छिपाकर ले जा रहे थे। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तेल टैंकर को जब्त कर लिया और मौके से चालक व उपचालक (खलासी) को गिरफ्तार कर लिया।
बांका जिले के सुइया थाना क्षेत्र अंतर्गत सतलेतवा चौक के पास उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान की बड़ी कार्रवाई
महिंद्रा बोलेरो पिकअप तेल टैंकर के भीतर गुप्त चैंबर में छिपाकर रखे गए 72 कार्टन में कुल 637.200 लीटर विदेशी शराब बरामद
मौके से तेल टैंकर जब्त; खगड़िया जिले के लोहियानगर निवासी चालक धर्मवीर कुमार और उपचालक रिश्रीदेव कुमार गिरफ्तार
झारखंड सीमा से बिहार लाई जा रही थी शराब की खेप; खगड़िया में डिलीवरी लेने वाले मुख्य माफिया की तलाश में जुटी टीम
उत्पाद विभाग के थानाध्यक्ष जीवेश कुमार ने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम सीमावर्ती इलाकों में मादक पदार्थों और अवैध शराब की आवक रोकने के लिए सतलेतवा चौक के समीप सघन वाहन तलाशी अभियान चला रही थी। इसी क्रम में झारखंड की ओर से आ रहे एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप तेल टैंकर को संदेह के आधार पर रुकने का इशारा किया गया। वाहन रुकते ही चालक और उसके साथ बैठे व्यक्ति के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी और उनकी गतिविधियां पूरी तरह संदिग्ध प्रतीत हुईं।
चैंबर खोलते ही उड़ गए होश, 72 कार्टन में मिली 637.2 लीटर शराब
संदेह गहराने पर उत्पाद विभाग के जवानों ने जब तेल टैंकर के ऊपरी ढक्कन और उसके भीतरी हिस्सों की बारीकी से जांच की, तो उसमें तरल ईंधन के बजाय विभिन्न नामचीन ब्रांडों के अंग्रेजी शराब के कार्टन करीने से ठूंसकर रखे हुए पाए गए। टैंकर से शराब की पेटियों को बाहर निकलवाकर जब गिनती कराई गई, तो कुल 72 कार्टन बरामद हुए। इन पेटियों से कुल 637.200 लीटर विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गईं। उत्पाद टीम ने शराब की पूरी खेप सहित तस्करी में प्रयुक्त पिकअप टैंकर को विधिवत जब्त कर लिया।
खगड़िया के रहने वाले हैं दोनों आरोपित, मुख्य रिसीवर की तलाश तेज
पकड़े गए दोनों तस्करों की पहचान खगड़िया जिले के चित्रगुप्तनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहियानगर गांव निवासी वाहन चालक धर्मवीर कुमार और उपचालक रिश्रीदेव कुमार के रूप में हुई है। प्राथमिक पूछताछ में गिरफ्तार आरोपितों ने स्वीकार किया कि शराब की यह बड़ी खेप झारखंड की सीमा से लोड की गई थी और इसे सुरक्षित तरीके से खगड़िया जिले में पहुंचाना था।
उत्पाद थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार दोनों तस्कर केवल कैरियर की भूमिका निभा रहे थे। खगड़िया में इस खेप को किस शराब माफिया के पास अनलोड कराया जाना था और इस अंतरराज्यीय नेटवर्क के पीछे कौन-कौन से सफेदपोश शामिल हैं, इसका तकनीकी अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।