PM केयर फंड से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट 7 माह से बंद, सिलेंडर पर निर्भरता से अस्पताल पर लाखों का अतिरिक्त बोझ

संवाद सहयोगी, बांका। कोरोना काल की भयावह स्थिति के बाद भविष्य में ऑक्सीजन संकट न हो, इसके लिए सरकार ने पीएम केयर फंड के तहत सदर अस्पताल में अत्याधुनिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया था। पर यह प्लांट पिछले सात महीनों से पूरी तरह बंद पड़ा है।

अस्पताल प्रशासन द्वारा कई बार संबंधित एजेंसी को पत्र भेजकर खराबी दूर करने का अनुरोध किया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि ठंड को लेकर कई प्रकार के बीमारी से ग्रसित लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। लाखों रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ प्लांट के बंद रहने से सदर अस्पताल पर हर महीने लाखों रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है। मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल प्रबंधन फिलहाल सिलेंडर व्यवस्था पर ही निर्भर है।

126 जंबो सिलेंडर और 30 छोटे सिलेंडर की भागलपुर से हो रही रिफलिंग ज्ञात हो कि अस्पताल के पास 126 जंबो सिलेंडर और 30 छोटे सिलेंडर उपलब्ध हैं, जिनकी रिफिलिंग भागलपुर में करवाई जाती है। आपूर्ति बनाए रखने के लिए इन सिलेंडरों को बार-बार भेजना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों का भारी खर्च हो रहा है।

कई बार आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल को ऑक्सीजन की कमी से भी जूझना पड़ा, लेकिन सिलेंडर ही एकमात्र सहारा बने हुए हैं। अस्पताल प्रबंधक सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि सभी वार्डों में बेड तक ऑक्सीजन आपूर्ति की लाइनें ठीक स्थिति में हैं। हाल ही में सभी इंसुलेटर बदले गए हैं, ताकि किसी मरीज को ऑक्सीजन की कमी से परेशानी न हो।