काशी की तर्ज पर बन रहा बाबा बैद्यनाथ धाम कॉरिडोर; अश्विनी चौबे बोले- मंदार पर्वत पर बनेगा विश्वनाथ मंदिर

संवाद सहयोगी, बांका। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बुधवार को बांका प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सनातन संस्कृति और धार्मिक पर्यटन के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। उन्होंने बताया कि वे अपने निर्धारित पांच दिवसीय बंगाल प्रवास पर जा रहे हैं, जहां विभिन्न सांगठनिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

श्रावणी मेले और कांवड़ यात्रा का उल्लेख करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सावन के इस पावन माह में लाखों-करोड़ों शिवभक्त उत्तरवाहिनी गंगा (सुलतानगंज) से पवित्र जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए बांका के रास्ते गुजर रहे हैं। इस वर्ष इस पावन यात्रा में भारत ही नहीं, बल्कि विश्व के लगभग 14 देशों के श्रद्धालु भी शामिल होकर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कांवड़ियों को हर संभव बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मंदार पर्वत पर जल्द शुरू होगा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण, पर्यटन सर्किट से जुड़ेंगे क्षेत्र अश्विनी चौबे ने बताया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण का कार्य तेजी से प्रगति पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पूरे देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को संवारने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का अभूतपूर्व प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने बांका वासियों को बड़ी सौगात का संकेत देते हुए कहा कि प्रसिद्ध मंदार पर्वत पर भी काशी विश्वनाथ मंदिर के भव्य निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके साथ ही मंदार पर्वत सहित आसपास के सभी ऐतिहासिक व पौराणिक पर्यटन स्थलों को एक भव्य 'पर्यटन सर्किट' (Tourism Circuit) से जोड़ने की दिशा में ठोस कार्य किया जा रहा है।

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'अभिभावक बच्चों को दें नैतिक व वैचारिक शिक्षा', जंतर-मंतर प्रदर्शन पर भी बोले दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए धरना-प्रदर्शनों पर टिप्पणी करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों को धर्म, संस्कृति, नैतिक मूल्यों और वैचारिक शिक्षा से जोड़ना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे विभिन्न आंदोलनों और प्रदर्शनों की आड़ में अक्सर कुछ देशविरोधी ताकतें युवाओं को भ्रमित कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए सक्रिय रहती हैं।