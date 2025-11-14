Amarpur vidhan sabha Chunav Result: अमरपुर में किसके सिर सजेगा सिंहासन? यहां हासिल करें नतीजे
Amarpur election Result: अमरपुर विधान सभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार अमरपुर की जनता किस उम्मीदवार को चुनकर विधान सभा भेजती है और किसके सिर जीत का सेहरा बंधता है। चुनाव परिणाम जानने के लिए यहां देखें।
डिजिटल डेस्क, अमरपुर। अमरपुर विधानसभा सीट पर 11 प्रत्याशियों के बीच चुनाव जीतने की जंग चल रही है। बता दें कि अमरपुर बांका विधानसभा सीट बिहार के बांका लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉन्स्टीटुएंसी है। पता हो कि 1957 में हुए चुनाव में यहां कांग्रेस के शीतल विधायक बने। वहीं, 2020 में जदयू के जयंत राज कुशवाहा इस सीट से विधायक बने थे।
इस बार के विधानसभा चुनाव में अमरपुर पर प्रमुख पार्टियों के बीच रोमांचक जंग देखने को मिल रही है। जनता दल (यूनाइटेड) ने जयंत राज को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं, भारतीय नेशनल कांग्रेस ने जितेंद्र सिंह पर विश्वास जताया है। आम आदमी पार्टी ने मोहम्मद जाकिर हुसैन पर भरोसा किया। बहुजन समाज पार्टी ने रोशन कुमार सिंह को मैदान में उतारा। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने अनिल कुमलार सिंह को चुनाव जीतने के लिए अपना उम्मीदवार चुना। जन सुराज पार्टी ने सुजाता वैद्य पर विश्वास किया।
त्रिपुरानंद यादव, नजराना परवीन, नरेश चंद्र यदवेंदु, मोहम्मद फुरकान और रितेश कुमार झा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी रण में उतरे।
बता दें कि अमरपुर विधानसभा सीट के लिए 19 लोगों ने आवेदन दिया था, जिसमें से 17 लोगों को मंजूरी मिली थी। हालांकि, दो लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया था। चुनाव के लिए 11 प्रत्याशियों के बीच घमासान हुआ। इस प्रकार अमरपुर सीट पर प्रदेश की पांच प्रमुख पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इनके अलावा कुछ अन्य दलों ने भी अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं।
जनता दल (यूनाइटेड) - जयंत राज
भारतीय नेशनल कांग्रेस - जितेंद्र सिंह
आम आदमी पार्टी - मोहम्मद जाकिर हुसैन
बहुजन समाज पार्टी - रोशन कुमार सिंह
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी - अनिल कुमार सिंह
जन सुराज पार्टी - सुजाता वैद्य
निर्दलीय - त्रिपुरानंद यादव
निर्दलीय - नजराना परवीन
निर्दलीय - नरेश चंद्र यदवेंदु
निर्दलीय - मोहम्मद फुरकान
निर्दलीय - रितेश कुमार झा
