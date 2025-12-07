बांका में मुख्य पार्षद पर मनमानी का आरोप, CCTV और यूरिनल कैबिन योजना पर बवाल तेज

संवाद सहयोगी, अमरपुर (बांका)। शहर में तीसरी आंख से निगहबानी के नाम पर मुख्य सड़कों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने और चौक-चौराहों पर पोर्टेबल यूरिनल कैबिन स्थापित किए जाने को लेकर नगर पंचायत में एक बार फिर विवाद गहरा गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

योजनाओं के क्रियान्वयन में मनमानेपन के खिलाफ वार्ड पार्षद पंकज कुमार दास ने मुख्य पार्षद रीता साहा एवं उनके तथाकथित प्रतिनिधि पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी है। पिछले तीन दिनों से वार्ड पार्षद पंकज दास द्वारा इंटरनेट मीडिया पर खुलकर मुखर है। आरोप लगाया है कि नगर पंचायत की योजनाओं में नियमावली और प्रक्रिया को ताक पर रखकर अलोकतांत्रिक तरीके से राशि खर्च किया जा रहा है। साथ ही विकास योजनाओं व व्यय प्रस्तावों को न तो बोर्ड की सर्वसम्मति मिली और न ही किसी तरह की अभिलेखीय प्रक्रिया अपनाई गई।

मुख्य पार्षद एवं उनके पति तथाकथित प्रतिनिधि वार्ड पार्षदों की राय को लगातार नजरअंदाज कर मनचाहे ढंग से सरकारी राशि की लूट की जा रही है। बताया कि शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाने पर एक करोड़ 32 लाख रुपये, जबकि एक पोर्टेबल यूरिनल कैबिन पर दो लाख रुपये की लागत है।

पार्षदों का आरोप है कि न तो इन योजनाओं पर किसी बैठक में प्रस्ताव लाया गया और न ही निविदा प्रक्रिया की जानकारी दी गई। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि कार्य किस एजेंसी से कराया जा रहा है। एक सोची-समझी साजिश के तहत नपं के सरकारी राशि का बंदरबांट किया जा रहा है।

ज्ञात हो कि नवंबर महीना की मासिक बैठक में ही वार्ड पार्षद पंकज कुमार दास, प्रदीप कुमार साह पप्पू सहित अन्यों वार्ड पार्षदों ने सीसीटीवी मद में खर्च, निविदा प्रक्रिया और एजेंसी चयन की जानकारी मांगी थी। लेकिन बैठक में ईओ, मुख्य पार्षद और कर्मियों द्वारा गोल-मोल जवाब देकर बात को टाल दिया गया था। लेकिन शहर में पिछले तीन दिन से अचानक शहर में कैमरे लगाने का कार्य शुरू होते ही सवालों ने जोर पकड़ लिया है।

वार्ड पार्षदों का कहना है कि मुख्य पार्षद संगठित रूप से नगर पंचायत की राशि को हड़पने में जुटी है। आक्रोशित वार्ड पार्षदों ने कहा कि नपं में यदि पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की गई तो व्यापक विरोध और आंदोलन शुरू किया जायेगा।

शहर में वर्तमान में है यह जरूरी कार्य नपं के दस वार्ड में घर-घर नल का जल के लिए आठ करोड़ रुपया से अधिक राशि का खर्च किया गया है। लेकिन पाइपलाइन सही ढंग से नहीं करने से महज दस फीसदी घरों तक पानी की सप्लाई नहीं हो पा रहा है।