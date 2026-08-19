बांका: बाबानगरी पहुंचने से पहले थम गईं 8 शिवभक्तों की सांसें, हार्ट अटैक बनी मौत की सबसे बड़ी वजह

बिजेन्द्र कुमार राजबंधु, बांका। बाबानगरी में जल चढ़ाने की कामना लेकर निकले आठ कांवड़ियों की यात्रा श्रावणी मेले के 18 दिनों में अधूरी रह गई। कांवड़िया पथ पर अलग-अलग घटनाओं में बांका में छह सहित आठ कांवड़ियों की मौत हो चुकी है। इनमें पांच कांवड़ियों की जान हृदयगति रुकने से गई।

वहीं, एक कांवड़िया करंट की चपेट में आकर मौत का शिकार हो गए, जबकि दो की सड़क दुर्घटना में जान चली गई। दूर-दराज से आस्था लेकर निकले इन कांवड़ियों को क्या पता था कि बाबानगरी पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें थम जाएंगी।

श्रावणी मेला 30 जुलाई से शुरू हुआ था और मौत का सिलसिला एक अगस्त से शुरू हुआ। गयाजी जिले के नीमादोहर निवासी अजय यादव की पत्नी चमेली देवी की एक अगस्त को हृदयगति रुकने से मौत हुई। इसके बाद पांच अगस्त को कोल्हुआ भेरोपुर टेंट सिटी के पीछे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी 28 वर्षीय बजरंगी निषाद का शव बरामद हुआ। छह अगस्त को गोरखपुर जिले के 48 वर्षीय राजेश निषाद की हृदयगति रुकने से मौत हो गई।

14 अगस्त को लखीसराय निवासी 30 वर्षीय दांडी बम मोनू कुमार सिंह की बिजली करंट की चपेट में आने से मौत हुई। 16 अगस्त को जिलेबिया मोड़ के पास अचेत होकर गिरे आरा जिले के 40 वर्षीय कांवड़िया जितेंद्र सिंह की हृदयगति रुकने से मौत हुई।

इसी दिन कटोरिया में अरवल जिले के 22 वर्षीय विशाल कुमार की बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। 17 अगस्त को समस्तीपुर जिले के 70 वर्षीय दिनेश दास और रोहतास जिले के 62 वर्षीय नंद बिहारी बैठा की हृदयगति रुकने से मुंगेर जिले में मौत हुई।

लगातार पैदल चलने से बढ़ता है हृदय पर दबाव सदर अस्पताल के चिकित्सक और आईएमए के सचिव डॉ. शैलेंद्र कुमार ने बताया कि कांवड़िया पथ पर लगातार पैदल चलना, अत्यधिक गर्मी और उमस, शारीरिक थकान तथा शरीर में पानी और नमक की कमी से हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि लंबे समय तक शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी रहने से रक्तचाप और हृदय की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। पहले से हृदय संबंधी समस्या या अन्य बीमारी से पीड़ित लोगों में जोखिम और बढ़ सकता है।