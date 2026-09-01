बांका में 1.28 करोड़ की विदेशी शराब जब्त, धान की भूसी के नीचे छिपाकर 16 चक्का ट्रक में हो रही थी तस्करी
उत्पाद विभाग ने बांका के भलजोर चेकपोस्ट पर एक 16 चक्का ट्रक से 1.28 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी शराब ...और पढ़ें
HighLights
उत्पाद विभाग ने बांका में 1.28 करोड़ की शराब पकड़ी।
16 चक्का ट्रक में धान की भूसी के नीचे छिपाई थी।
चालक मोहन लाल गिरफ्तार, अंतरराज्यीय नेटवर्क की जांच जारी।
संवाद सूत्र, बांका। उत्पाद विभाग की टीम ने मंगलवार की सुबह भलजोर चेकपोस्ट पर 16 चक्का ट्रक से करीब 1.28 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी शराब बरामद की। मौके से ट्रक चालक राजस्थान के बाड़मेर जिले के बायतू थाना क्षेत्र के नरसाली नडी निवासी मोहन लाल (23) को गिरफ्तार किया गया है।
जानकारी के अनुसार विभाग को सूचना मिली थी कि झारखंड की ओर से 16 चक्का ट्रक में भारी मात्रा में शराब छिपाकर भागलपुर की ओर ले जाई जा रही है। सूचना पर भलजोर चेकपोस्ट पर सघन वाहन जांच शुरू की गई। इसी दौरान हंसडीहा की ओर से आ रहे अशोक लीलैंड 16 चक्का ट्रक (आरजे 09 जीई 6986) को रोककर तलाशी ली गई।
1,214 कार्टून विदेशी शराब बरामद
तलाशी के दौरान धान की भूसी के बोरों के नीचे छिपाकर रखी गई विभिन्न ब्रांडों की 1,214 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुई। इसकी कुल मात्रा 10,694.80 लीटर बताई गई है। शराब के कार्टून पर ‘फार सेल इन पंजाब ओनली’ अंकित है। टीम ने ट्रक के साथ एक सैमसंग 5जी स्मार्टफोन भी जब्त किया है।
मामले में मद्यनिषेध थाना बांका कांड संख्या 415/26 के तहत बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले के अंतरराज्यीय नेटवर्क की पड़ताल कर रही है।
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