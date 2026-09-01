बांका में 1.28 करोड़ की विदेशी शराब जब्त, धान की भूसी के नीचे छिपाकर 16 चक्का ट्रक में हो रही थी तस्करी

संवाद सूत्र, बांका। उत्पाद विभाग की टीम ने मंगलवार की सुबह भलजोर चेकपोस्ट पर 16 चक्का ट्रक से करीब 1.28 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी शराब बरामद की। मौके से ट्रक चालक राजस्थान के बाड़मेर जिले के बायतू थाना क्षेत्र के नरसाली नडी निवासी मोहन लाल (23) को गिरफ्तार किया गया है।

जानकारी के अनुसार विभाग को सूचना मिली थी कि झारखंड की ओर से 16 चक्का ट्रक में भारी मात्रा में शराब छिपाकर भागलपुर की ओर ले जाई जा रही है। सूचना पर भलजोर चेकपोस्ट पर सघन वाहन जांच शुरू की गई। इसी दौरान हंसडीहा की ओर से आ रहे अशोक लीलैंड 16 चक्का ट्रक (आरजे 09 जीई 6986) को रोककर तलाशी ली गई।