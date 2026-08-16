औरंगाबाद में तेज रफ्तार वाहन ने ली युवक की जान, परिजनों ने जीटी रोड जाम कर किया प्रदर्शन

संवाद सूत्र, मदनपुर (औरंगाबाद)। औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र में जीटी रोड एनएच-19 पर रानीगंज गांव के पास शनिवार की रात तेज रफ्तार वाहन के धक्के से बाइक सवार 26 वर्षीय युवक अंकित कुमार की मौत हो गई।

मिर्जापुर गांव निवासी रामबली यादव के पुत्र अंकित अपने भाई के साथ टेंपो पर सवार होकर घर से शिवगंज जा रहा था। रास्ते में तेज रफ्तार वाहन ने घक्का मार दिया, जिस कारण टेंपो पर बैठा अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया।