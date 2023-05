औरंगाबाद: फुटहरवा गांव के पास ट्रक से कुचलकर बाइक सवार दो किशोर की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

Two Teenage Boys Died In Road Accident In Aurangabad नवीनगर थाना क्षेत्र के फुटहरवा गांव के समीप ट्रक से कुचलकर बाइक सवार दो किशोर की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। घायल की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है।