बिहार सोन नदी में आया उफान... इंद्रपुरी बराज के 40 गेट खुले, 2.96 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया

संवादसूत्र, बारुण(औरंगाबाद)। औरंगाबाद के बारुण इलाके में सोन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी किया है। इंद्रपुरी बराज से गुरुवार सुबह 2 लाख 96 हजार 247 क्यूसेक पानी सोन नदी में छोड़े जाने की जानकारी दी गई है।बढ़ते जलप्रवाह को देखते हुए नदी किनारे बसे गांवों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

बराज के 69 में से 40 गेट खुले बीडीओ नीरज कुमार के अनुसार, इंद्रपुरी बराज के कुल 69 गेट हैं, जिनमें से 40 गेट खोल दिए गए हैं। पानी के तेज बहाव को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों और नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधान रहने को कहा है। ग्रामीणों से नदी और जलभराव वाले स्थानों से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है।