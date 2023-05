120 किमी लाश के साथ चलती रही बस, बगल में बैठे शख्‍स को भी नहीं लगी सहयात्री की मौत की भनक

Bus Kept Moving With Dead Body For 120 KM रांची से औरंगाबाद आ रही यात्री बस नैनसी जय मां टू स्टार में एक ही सीट पर बैठे दो यात्री में से एक की मौत हो गई लेकिन पास बैठे यात्री को इसका पता ही नहीं चला।