    Rafiganj Vidhan Sabha Chunav Result: रफीगंज विधानसभा सीट के नतीजों का ताजा अपडेट, पहले राउंड में कौन आगे कौन पीछे?

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:54 AM (IST)

    Rafiganj  Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित होने वाले हैं। 243 विधासभा सीटों से एक रफीगंज के चुनावी परिणामों पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। इस सीट पर राजद, जदयू और जन सुराज पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला देखने को मिला था।

    रफीगंज विधानसभा सीट के नतीजे।। (फोटो- जागरण ग्राफिक्स)

    डिजिटल डेस्क, रफीगंज।बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के महासंग्राम का परिणाम चंद घंटों में आने वाला है। हर बार की तरह इस बार प्रदेश की 243 सीटों पर चुनावी रण हुआ, जिसमें एक विधानसभा सीट रफीगंज (Rafiganj vidhan sabha Election Result 2025) भी रही। इस बार रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए 12 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला देखने को मिला। चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा रफीगंज सीट के लिए गितनी शुरू हो गई। आइए जानते हैं कि फिलहाल रफीगंज विधानसभा सीट (Bihar vidhan sabha chunav Result) से कौन आगे चल रहा है कौन पीछे।

    रफीगंज विधानसभा सीट चुनाव रिजल्ट अपडेट-


    रफीगंज विधानसभा सीट के चुनावी रण में ये धुरंधर

    रफीगंज विधानसभा सीट हमेशा से बिहार के विधानसभा चुनाव में अहम रही है। इस सीट पर बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टिंया अपने-अपने प्रत्याशी मैदान में उतारती गैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से इस बार 20 उम्मीदवारों ने नामांकन दर्ज कराया था, जिनमें से 18 को चुनाव आयोग ने स्वीकार किया, जबकि 2 को रिजेक्ट किया गया। इसके अलावा 12 उम्मीदवार ऐसे रहे, जिनके बीच बिहार की रफीगंज विधानसभा सीट को लेकर मु्ख्य मुकाबला देखने को मिला।

    • राष्ट्रीय जनता दल- गुलाम शाहीद
    • जनता दल यूनाइटेड- प्रमोद कुमार सिंह
    • बहुजन समाज पार्टी- सुमन कुमारी
    • अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक (क्रांतिकारी)- माहेश्वर पासवान
    • समूर्ण भारत क्रांति पार्टी- राजेश कुमार
    • जागरुक जनता पार्टी- राहुल कुमार
    • जन सुराज पार्टी- विकास कुमार सिंह
    • निर्दलीय- उपेंद्र कुमार
    • निर्दलीय- मंडल सुमन
    • निर्दलीय- रितेश कुमार
    • निर्दलीय- सत नरेण
    • निर्दलीय- सूर्यदीप सिंह

    दांव पर राजद की सत्ता

    दरअसल 5 साल पहले बिहार में विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के नेता मोहम्मद नेहालुद्दीन ने रफीगंज विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार प्रमोद कुमार सिंह को मात दी थी।