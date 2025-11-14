Rafiganj Vidhan Sabha Chunav Result: रफीगंज विधानसभा सीट के नतीजों का ताजा अपडेट, पहले राउंड में कौन आगे कौन पीछे?

डिजिटल डेस्क, रफीगंज।बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के महासंग्राम का परिणाम चंद घंटों में आने वाला है। हर बार की तरह इस बार प्रदेश की 243 सीटों पर चुनावी रण हुआ, जिसमें एक विधानसभा सीट रफीगंज (Rafiganj vidhan sabha Election Result 2025) भी रही। इस बार रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए 12 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला देखने को मिला। चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा रफीगंज सीट के लिए गितनी शुरू हो गई। आइए जानते हैं कि फिलहाल रफीगंज विधानसभा सीट (Bihar vidhan sabha chunav Result) से कौन आगे चल रहा है कौन पीछे।

रफीगंज विधानसभा सीट चुनाव रिजल्ट अपडेट-

रफीगंज विधानसभा सीट के चुनावी रण में ये धुरंधर रफीगंज विधानसभा सीट हमेशा से बिहार के विधानसभा चुनाव में अहम रही है। इस सीट पर बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टिंया अपने-अपने प्रत्याशी मैदान में उतारती गैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से इस बार 20 उम्मीदवारों ने नामांकन दर्ज कराया था, जिनमें से 18 को चुनाव आयोग ने स्वीकार किया, जबकि 2 को रिजेक्ट किया गया। इसके अलावा 12 उम्मीदवार ऐसे रहे, जिनके बीच बिहार की रफीगंज विधानसभा सीट को लेकर मु्ख्य मुकाबला देखने को मिला।