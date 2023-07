औरंगाबाद में पुलिस ने हथियार तस्कर समेत दो बदमाशों को किया गिरफ्तार, अपराधियों से दो देसी कट्टे बरामद

रफीगंज और मुफस्सिल थाना पुलिस ने हथियार के साथ दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। रफीगंज पुलिस ने चरकुपा गांव निवासी सुनिल कुमार उर्फ लालबाबू पिता शत्रुघ्न शर्मा को शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित रमेश चौक के पास से गिरफ्तार किया है। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने इसके गांव से इंद्रदेव के घर से एक देशी थर्नेट गांव बरामद किया है। पुलिस ने उसका मोबाइल भी जब्त किया है।

पुलिस की गिरफ्त में हथि‍यार तस्‍कर और दो अन्‍य बदमाश। फोटो जागरण

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद: रफीगंज और मुफस्सिल थाना पुलिस ने हथियार के साथ दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। रफीगंज पुलिस ने चरकुपा गांव निवासी सुनिल कुमार उर्फ लालबाबू पिता शत्रुघ्न शर्मा को शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित रमेश चौक के पास से गिरफ्तार किया है। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने इसके गांव से इंद्रदेव के घर से एक देशी थर्नेट गांव बरामद किया है। पुलिस ने उसका मोबाइल भी जब्त किया है। एसपी स्वप्ना गौतम मेश्राम ने बताया कि गिरफ्तार सुनिल जिले के टॉप-15 अपराधियों में शामिल है। यह हथियार तस्करी का धंधा करता है। अबतक की जांच में रफीगंज थाना के 10 आपराधिक मामले में यह आरोपित है। इसके खिलाफ रफीगंज थाना में हथियार की तस्करी से लेकर जानलेवा हमला करने और एससीएसटी के अलावा अन्य मामला है। कई कांडों में फरार चल रहा था। जिला मुख्यालय में होने की सूचना पर थानाध्यक्ष गुफरान अली व पुलिस की टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि शुक्रवार को इसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वहीं, इंद्रदेव फरार हो गया, ज‍िसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बताया कि इसके खिलाफ थाना में दर्ज मामले का स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा और शीघ्र सजा दिलाई जाएगी। बेटे ने पुलिस को सूचना देकर पिता को कराया गिरफ्तार जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार सुनिल अपने मुकदमे के मामले में व्यवहार न्यायालय में आया था कि पुलिस को जानकारी मिल गई। उधर, मुफस्सिल थाना पुलिस ने शुक्रवार रात खखड़ा गांव से कुणाल कुमार सिंह पिता बीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया है। थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि कुणाल शराब के नशे में घर में हंगामा कर रहा था कि उसके पुत्र ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुणाल को देशी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया। मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि शुक्रवार को इसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया है।

