    अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा, कर्मी हिरासत में; डॉक्टर ने की सुरक्षा की मांग

    By Ranjeet Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 02:26 PM (IST)

    औरंगाबाद के गोह में एक मरीज की मौत के बाद ग्रामीणों ने अस्पताल में हंगामा किया। पुलिस ने एक कर्मी को हिरासत में लिया है। सुरक्षा की मांग को लेकर अस्पताल के कर्मचारियों ने ओपीडी सेवाएं ठप कर दी हैं। चिकित्सा पदाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    मरीज की मौत के बाद हंगामा

    संवाद सूत्र ,गोह (औरंगाबाद)। गोह प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोह में मंगलवार की दोपहर इलाज के दौरान तेयाप गांव निवासी 55 वर्षीय मरीज महेश यादव की मौत हो गई थी। मौत की खबर आग की तरह फैल गई। आसपास गांव के ग्रामीण चिकित्सा एवं कर्मी पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हंगामा के बाद गोह पुलिस ने स्वास्थ्य केंद्र के कर्मी रामानुज कुमार को हिरासत में लिया था। प्रदर्शन के दौरान चिकित्सा पदाधिकारी शिव शंकर कुमार एवं कर्मी पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार सिंह अपने दलबल के साथ स्वास्थ्य केंद्र पहुंच कर परिजनों से बातचीत कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। 

    ओपीडी एवं अन्य सेवाएं ठप 

    वहीं मृतक के परिजन शव को कब्जे में लेकर अपने घर ले गए तथा थाने को लिखित आवेदन दिया। बुधवार की सुबह हंगामा करने की डर से ओपीडी एवं अन्य सेवाएं ठप पड़ी है। इलाज कराने आए मरीज बाजार बर्मा गांव के अमरेश कुमार,परासी के नेहा कुमारी,भौठाही के देव लखिया देवी एवं जाजापुर गांव के शिवशी कुमारी सहित अन्य मरीज स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो स्वास्थ्य केंद्र व्यवस्थापक रवि प्रकाश के द्वारा अस्पताल बंद रहने की बात कही गई। 

    अस्पताल में सुरक्षा की मांग

    वहीं चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि भय से सभी कर्मी दहशत में हैं और कार्य करने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जब तक अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था नहीं कराई जाएगी तब-तक स्वास्थ्य केंद्र बंद रहेगा।

    इस मामले में थानाध्यक्ष ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र बंद रहने की सूचना मिली है मंगलवार को शाम से ही सुरक्षा व्यवस्था कराई गई थी। लेकिन लगातार सुरक्षा व्यवस्था देना संभव नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था हेतु जिला प्रशासन को सूचना दी गई है।