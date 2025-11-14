Obra Vidhan Sabha Chunav Result: ओबरा विधानसभा सीट के नतीजों का ताजा अपडेट, पहले राउंड में किसने बनाई बढ़त?
Obra Election Result: 243 बिहार विधानसभा सीटों के नतीजों का एलान जल्द ही होने वाला है। हाल ही में बिहार में इन सीटों के लिए दो चरणों में मतदान समाप्त हुआ है। ऐसे में हम आपको प्रदेश की ओबरा विधानसभा सीट (Obra vidhan sabha Election Result 2025) के रिजल्ट की पल-पल की लेटेस्ट अपडेट्स बताने जा रहे हैं-
डिजिटल डेस्क, ओबरा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों पर हर किसी की नजर बनी हुई है। प्रदेश की 243 विधानसभा सीटों में से एक ओबरा विधानसभा सीट (Obra Vidhan sabha Chunav result) है, जिस पर मुख्य तौर पर तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के बीच मुकाबला है। ऐसे में आइए जानते हैं इस विधानसभा क्षेत्र से शुरुआती रुझानों के आधार पर कौन आगे और कौन पीछे है।
ओबरा विधानसभा सीट विधानसभा सीट के नतीजों का ताजा अपडेट-
18 उम्मीदवार ओबरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में
ओबरा विधानसभा सीट बिहार की राजनीति में काफी अहम मानी जाती है। इस बार इस सीट पर सीधे तौर पर राजद और लोजपा (राम विलास) आमने-सामने हैं। ओबरा विधानसभा सीट चुनाव के बारे में विस्तार से बात करें तो इस बार कुल 31 प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग में नामांकन किया था, जिनमें 29 को स्वीकार किया गया, जबकि 2 को रिजेक्ट किया गया। इसके बाद कुल 18 उम्मीदवार ओबरा विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाने उतरे, जिनके नाम इस प्रकार हैं-
- लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)- प्रकाश चंद्रा
- राष्ट्रीय जनता दल- ऋषि कुमार
- राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी- प्रीतिमा कुमारी
- आम जनता पार्टी राष्ट्रीय- अजित कुमार
- सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी- उदय नारायण राजभर
- न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी- जयनंद राम
- अखिल भारतीय जन संघ- जीतेंद्र दुबे
- जागरूक जनता पार्टी- धर्मेंद्र कुमार
- अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक (क्रांतिकारी)- डॉ. धर्मेंद्र कुमार
- जन सुराज पार्टी- सुधीर कुमार
- स्वराज पार्टी (लोकतांत्रिक)- सोम प्रकाश
- निर्दलीय- धीरज कुमार
- निर्दलीय- बृज किशोर सिंह
- निर्दलीय- मोहम्मद तौफीक आलम
- निर्दलीय- राम राज यादव
- निर्दलीय- धीरज कुमार
- निर्दलीय- शिव नाथ सव
- निर्दलीय- हर्षित कुमार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।