Aurangabad: शराब तस्करों ने युवक की चाकू मारकर की हत्या, हंगामें के बाद हरकत में आई पुलिस ने दो को पकड़ा

औरंगाबाद के नबीनगर में शराब तस्करों ने युवक की चाकू मारकर की हत्या।

HighLights शराब बेचने से मना करने पर घर के पास से अगवा कर दी घटना को अंजाम। स्वजनों ने थाने में किया हंगामा, हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने की तैयारी में थे हत्यारे।

संवाद सूत्र, नबीनगर (औरंगाबाद): नबीनगर थाना मुख्यालय स्थित वार्ड एक मुटुर बिगहा गांव में शराब तस्करों ने युवक चुन्नु पांडेय (45 वर्ष) की लोहे की राड से हमला कर व चाकू मारकर रविवार शाम हत्या कर दी। युवक को उसके घर के पास से तस्करों के द्वारा अगवा कर बोलेरो में बैठाकर कुछ दूर ले जाया गया और लोहे की राड से पीट- पीटकर बेहोश कर दिया उसके बाद चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। खुद अस्पताल लेकर गए तस्कर हत्या के बाद शव को शराब तस्कर नबीनगर के एक निजी अस्पताल में ले गए जहां चिकित्सक के द्वारा भी मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद शव को बोलेरो से ही जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल लाया। यहां चिकित्सकों को तस्करों ने बताया गया कि छत से गिर जाने के कारण हालत गंभीर है। यहां भी देखने के बाद चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया उसके बाद तस्करों ने शव को ठिकाना लगाने के लिए ले जा रहे थे कि स्वजनों की सूचना पर सुस्त पड़ी पुलिस हरकत में आई और शव को अंबा नबीनगर रोड स्थित पाढ़ी मोड़ के पास से बरामद किया। पुलिस ने दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों की निशानदेही पर हत्या में शामिल अन्य तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। युवक की मां ने बताया कि वाहन से शराब उतारने से मना करने के बाद तस्करों ने बेटे को अगवा कर लिया। परिवार को बनाया बंधक तस्करों ने मां और युवक के भाई सोनू पांडेय व तीन पुत्रियों को भी बंधक बना लिया। स्वजनों ने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना देने के लिए फोन लगाते रहे पर थानाध्यक्ष काल नहीं उठाए। घटना के बाद स्वजनों ने थाना पहुंच हंगामा किया तब थाना में सुस्त बैठी पुलिस हरकत में आई। एएसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि हत्या मामले की जांच की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

