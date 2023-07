Bihar News पुलिस से बचने के लिए बिहार पहुंचे तस्करों ने कार को सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ाया। इस दौरान स्कूली बच्चे भी बाल-बाल बचे। इसके बाद कार चालक तेजी से अंबा थाने से आगे निकल गया। पुलिस पीछा करती रही। पुलिस की सूचना पर तेलहारा गांव में ग्रामीणों ने कार को रोक लिया और चालक की जमकर पिटाई की।

झारखंड से बिहार पहुंचे कार सवार ने पुलिस को दौड़ाया, बाल-बाल बचे स्कूली बच्चे; वाहन से मिली शराब की बोतलें

संवाद सूत्र, अंबा (औरंगाबाद) : झारखंड से कार में शराब लेकर बिहार पहुंचे तस्करों ने शुक्रवार को पुलिस से बचने के लिए अपनी कार को सड़क पर तेज रफ्तार में छह किमी तक दौड़ाया। इससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग सड़क से दूर भागने लगे। इस दौरान स्कूली बच्चे भी बाल-बाल बचे। घटना वाहन जांच के दौरान एरका चेकपोस्ट पर हुई। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से कार चालक व तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। कार व उसपर लदी 576 बोतल शराब को जब्त भी कर लिया है। क्या है पूरा मामला? झारखंड से शराब लेकर आ रही कार को अंबा थाना क्षेत्र के एरका चेकपोस्ट पर पुलिसकर्मियों ने रोकना चाहा तो चालक ने रफ्तार बढ़ा दी। चालक अंबा बाजार में तेज रफ्तार से कार चलाते हुए ले गया। दरअसल, सड़क पर सामने पुलिस को देख चालक ने कार को अंबा-देव रोड में मोड़ दिया था। वहां सड़क पर वाहन का इंतजार कर रहे निजी विद्यालय के बच्चे बाल-बाल बचे। कार की रफ्तार देख अभिभावकों ने बच्चों को पीछे धकेल कर बचाया। इसके बाद, कार चालक तेजी से अंबा थाने से आगे निकल गया। पुलिस पीछा करती रही। पुलिस की सूचना पर तेलहारा गांव में ग्रामीणों ने कार को रोक लिया और चालक की जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंच पुलिस ने कार चालक व शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। जब्त की गई 384 बोतल अंग्रेजी व 192 बोतल देसी शराब अंबा थानाध्यक्ष रमेश कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे पुलिस अधिकारी पंकज झा पुलिसकर्मियों के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे। इस दौरान एक कार तेज गति से आई और आगे बढ़ गई। पुलिस ने कार का पीछा किया और ग्रामीणों के सहयोग से कार सवार को पकड़ लिया। कार से शराब तस्कर नबीनगर के दीपक कुमार तथा कुटुंबा थाना के परसांवा निवासी दीपक को गिरफ्तार किया है। साथ ही 384 बोतल अंग्रेजी व 192 बोतल देसी शराब जब्त की है।

Edited By: Aysha Sheikh