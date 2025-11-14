Kutumba Vidhan Sabha Chunav Result: कुटुम्बा विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? यहां पढ़ें चुनावी परिणामों की ताजा अपडेट

डिजिटल डेस्क, कुटुम्बा। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। कुटुम्बा विधानसभा सीट बिहार की 243 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। इस सीट पर चुनाव मैदान में कुल 11 उम्मीदवार उतरे थे। अब चुनावी नतीजों के आधार पर इनकी किस्मत का फैसला होना है।

इस बीच हम आपको बिहार की कुटुम्बा विधानसभा सीट का पूरा हाल बताने जा रहे हैं, जिनमें कई राजनीतिक दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला चुनावी नतीजों के साथ होना है। कुटुम्बा विधानसभा सीट नतीजों का पूरा अपडेट- कुटुम्बा विधानसभा सीट पर मैदान में ये उम्मीदवार बिहार की कुटुम्बा विधानसभा सीट अपने आप में बेहद खास है। इस सीट के लिए इस बार चुनाव आयोग को यहां कुल 14 उम्मीदवारों के आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 13 नामांकन स्वीकार किए गए और जिनमें से 11 को फाइनल किया गया, जबकि एक आवेदन वापस ले लिया गया था।