Kutumba Vidhan Sabha Chunav Result: कुटुम्बा विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? यहां पढ़ें चुनावी परिणामों की ताजा अपडेट
Kutumba Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लिए दो चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। इन चुनाव के नतीजों का सभी को इंतजार है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक कुटुम्बा के चुनावी रिजल्ट पर सभी की नजरें बनी हुई है।
डिजिटल डेस्क, कुटुम्बा। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। कुटुम्बा विधानसभा सीट बिहार की 243 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। इस सीट पर चुनाव मैदान में कुल 11 उम्मीदवार उतरे थे। अब चुनावी नतीजों के आधार पर इनकी किस्मत का फैसला होना है।
इस बीच हम आपको बिहार की कुटुम्बा विधानसभा सीट का पूरा हाल बताने जा रहे हैं, जिनमें कई राजनीतिक दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला चुनावी नतीजों के साथ होना है।
कुटुम्बा विधानसभा सीट नतीजों का पूरा अपडेट-
कुटुम्बा विधानसभा सीट पर मैदान में ये उम्मीदवार
बिहार की कुटुम्बा विधानसभा सीट अपने आप में बेहद खास है। इस सीट के लिए इस बार चुनाव आयोग को यहां कुल 14 उम्मीदवारों के आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 13 नामांकन स्वीकार किए गए और जिनमें से 11 को फाइनल किया गया, जबकि एक आवेदन वापस ले लिया गया था।
आइए जानते हैं कि कुटुम्बा विधानसभा सीट के वह 11 उम्मीदवार कौन हैं और किस राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
- जनसुराज पार्टी- श्यामबाली राम
- राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी (सत्या)- रीमा कुमारी
- हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर)- ललन राम
- बहुजन समाज पार्टी- प्रकाश कुमार
- इंडियन नेशनल कांग्रेस- राजेश कुमार
- गण सुरक्षा पार्टी- अंगद कुमार
- आजाद समाज पार्टी (कांशी राम)- राम जनम राम
- निर्दलीय- नरेंद्र कुमार राम
- निर्दलीय- राकेश राम
- निर्दलीय- वीरमानू कुमार भूषण
- निर्दलीय- पुष्प लता देवी
कुटुम्बा विधानसभा सीट का इतिहास
कुटुम्बा विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। ये औरंगाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। जिला भा औरंगाबाद ही लगता है। 2010 में हुए यहां पहले चुनाव में जेडीयू के लल्लन राम विधायक बने थे। 2020 में कांग्रेस के राजेश कुमार इस सीट से विधायक बने थे। उन्हें एचएएमएस के उम्मीदवार श्रवण भुइया से कड़ी टक्कर मिली थी और अंत में राजेश ने 16 हजार 653 वोटों से जीत हासिल की थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।