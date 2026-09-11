औरंगाबाद में CSP संचालक से 1.5 लाख की लूट, ग्रामीणों ने पीछा कर 2 बदमाशों को दबोचा; जमकर की धुनाई 

पंचायत सूत्र, कुटुंबा (औरंगाबाद)। कुटुंबा थाना क्षेत्र के अंबा-नवबीनगर पथ पर तमसी मोड़ के पास शुक्रवार दोपहर हथियारबंद बदमाशों ने सीएसपी संचालक से हथियार के बल पर डेढ़ लाख रुपये लूट लिए।

घटना को अंजाम देने के बाद बाइक से भाग रहे बदमाशों का चकुआ समेत अन्य गांव के ग्रामीणों ने पीछा किया और चकुआ गांव के समीप घेराबंदी कर दो बदमाशों को पकड़ लिया।

दोनों को ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची कुटुंबा थाना पुलिस ने दोनों बदमाशों को अपने कब्जे में लिया। गिरफ्तार बदमाशों मेें माली थाना क्षेत्र के पिपरा खंभा गांव निवासी गोलू गिरी, ओबरा थाना क्षेत्र के देवकली गांव निवासी अजय सिंह शामिल हैं।