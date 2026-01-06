Language
    अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन पर मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतरा, गया से एआरटी टीम बुलाई गई

    By Manish Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:52 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। नई दिल्ली-हावड़ा ग्रैंड कार्ड रेल लाइन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय-गया रेलखंड स्थित अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन पर मंगलवार शाम मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया। घटना स्टेशन के डाउन रेल लाइन के साइडिंग पर हुई, जिससे स्टेशन पर तैनात रेल अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।

    सूचना तुरंत वरीय अधिकारियों को दी गई। हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस घटना का मुख्य रेल लाइन पर ट्रेन संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ट्रेनों की आवाजाही सामान्य बनी रही। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है।

    पीडब्लूआई की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। वहीं बेपटरी हुए इंजन को ट्रैक पर लाने के लिए गया से एआरटी (एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन) की टीम को बुलाया गया है। बताया गया कि मालगाड़ी जैसे ही साइडिंग से चली की यह घटना हुई।

    बता दें कि इससे पहले 23 दिसंबर की रात इसी रेल खंड के फेसर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के डिब्बे बेपटरी हो गए थे। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं से रेल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि रेलवे प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।