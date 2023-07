Aurangabad News: दोस्त ने युवक को ट्रेन के नीचे धकेला, मौके पर मौत; पिता बोले- उससे दूर रहने को कहते थे

औरंगाबाद में स्वर्ण व्यवसायी के 19 वर्षीय बेटे की उसके दोस्त ने ट्रेन के नीचे धकेलकर जान ले ली।दोनों दोस्त सोमवार को घर से वाराणसी घूमने के लिए निकले थे। वाराणसी से घर लौटने के समय दोनों फेसर रेलवे स्टेशन पर उतर गए। इसके बाद घर जाने के दौरान दोस्त ने युवक को ट्रेन के नीचे धकेल दिया जिससे उसकी मौत हो गई।

19 साल के बेटे की मौत के बाद रोते-बिलखते पिता। जागरण

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद : फेसर थाना क्षेत्र के पंडित दीनदयाल उपाध्याय-गया रेलखंड के देवरिया कुरहमा राम नरेश हाल्ट के पास मंगलवार सुबह शहर के पुरानी जीटी रोड बाजार निवासी स्वर्ण व्यवसायी दिलीप कुमार के 19 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार की उसके दोस्त पवन कुमार ने ट्रेन के नीचे धकेलकर जान ले ली। दोनों दोस्त सोमवार को घर से वाराणसी घूमने के लिए निकले थे। वाराणसी से घर लौटने के समय दोनों फेसर रेलवे स्टेशन पर उतर गए। स्टेशन से पैदल रेलवे लाइन के सहारे अनुग्रह नारायण रोड जा रहे थे। रामनरेश हाल्ट के पास पवन ने सचिन को ट्रेन के नीचे धकेल दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया और थोड़ी देर बाद मौत हो गई। आरोपित के पास से 25 हजार रुपये बरामद मौत के बाद पवन सचिन के पास रहे रुपये और सोने का चैन लेकर भागने लगा कि ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद उसकी पिटाई की। ग्रामीणों ने फेसर पुलिस के अलावा सचिन के स्वजन को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे स्वजन ने सचिन के शव को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पवन को हिरासत में लेकर नगर थाना में ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। पवन के पास से 25 हजार रुपये बरामद किया गया है। सचिन के पिता दिलीप ने बताया कि पूरा परिवार पवन के साथ नहीं रहने की हिदायत देते थे। नहीं माना जिसका परिणाम आज सामने हैं। मृतक युवक की फाइल फोटो पिता ने सोने की चैन और रुपये के लिए हत्या का लगाया आरोप पिता ने बताया कि सचिन के पास रहे रुपये और सोने की चैन के लिए पवन ने उसे ट्रेन के नीचे धकेल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया कि पवन शहर के पिपरडीह निवासी शंकर यादव का पुत्र है। नगर थानाध्यक्ष एसबी शरण ने बताया कि मामले में सचिन के पिता के द्वारा लिखित आवेदन दी गई है। रुपये और सोने की चैन छीन लेने के बाद पवन पर ट्रेन के नीचे धकेल जान ले लेने का आरोप लगाया गया है। घटनास्थल ओबरा थाना का क्षेत्र है, इसलिए आवेदन को ओबरा थाना भेजा जा रहा है। उधर, इस घटना के बाद स्वजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है।

