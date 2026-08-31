औरंगाबाद में अदरी-पुनपुन नदी उफान पर, चपरी पुल डूबा

संवाद सूत्र, ओबरा (औरंगाबाद)। लगातार हो रही वर्षा के बीच ओबरा प्रखंड मुख्यालय से गुजरने वाली अदरी-पुनपुन नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है।

जलस्तर बढ़ने के कारण बेल रोड स्थित चपरी पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है। पुल पर पानी बहने से आवागमन बाधित हो गया है और ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है।

नदी में अचानक बढ़े जलस्तर और तेज धार को देखकर आसपास के ग्रामीणों में भय का माहौल है। भाकपा माले नेता मुनारिक राम, पूर्व मुखिया शंभू प्रसाद एवं गोविंद अग्रवाल ने बताया कि नदी का पानी कई स्थानों पर सड़क तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है।