बिहार रेजिमेंट के जवान नवलेश ठाकुर का पार्थिव शरीर पहुंचा औरंगाबाद, पुनपुन घाट पर होगा अंतिम संस्कार
बिहार रेजिमेंट के जवान नवलेश ठाकुर का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बख्तियारपुर, औरंगाबाद पहुंचा।
HighLights
जवान नवलेश ठाकुर का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा।
पुनपुन नदी घाट पर सैन्य सम्मान से होगा अंतिम संस्कार।
मुंह के कैंसर से जूझते हुए दिल्ली में निधन।
संवाद सूत्र, उपहारा/ गोह (औरंगाबाद)। उपहारा थाना क्षेत्र के बख्तियारपुर गांव निवासी एवं भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट में कार्यरत जवान नवलेश ठाकुर (35) का पार्थिव शरीर सोमवार की सुबह पैतृक गांव पहुंचा।
सेना के जवान का शव गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण उमड़ पड़े और भारत माता की जय तथा 'नवलेश ठाकुर अमर रहें' के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा।
बताया जाता है कि नवलेश ठाकुर का दिल्ली स्थित आर्मी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे पिछले करीब एक वर्ष से मुंह के कैंसर से जूझ रहे थे।
निधन की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पार्थिव शरीर पहुंचने पर पिता देवनंदन ठाकुर, पत्नी अनुपमा देवी, 12 वर्षीय पुत्र अंश कुमार एवं 10 वर्षीय पुत्री नैशी कुमारी का रो-रोकर बुरा हाल था।
परिजनों की करुण चीत्कार से माहौल बेहद भावुक हो गया। जवान के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस एवं नागरिक प्रशासन के अधिकारी सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग गांव पहुंचे। सभी ने पुष्पचक्र अर्पित कर दिवंगत जवान को श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया।
ग्रामीणों ने बताया कि नवलेश ठाकुर वर्ष 2012 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। करीब 14 वर्षों तक सेना में सेवा देकर उन्होंने देश की सुरक्षा में योगदान दिया। उनके असामयिक निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।
राजकीय एवं सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई
नवलेश ठाकुर का अंतिम संस्कार उपहारा स्थित पुनपुन नदी घाट पर राजकीय एवं सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों के मौजूद रहने की संभावना है।
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