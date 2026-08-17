बिहार रेजिमेंट के जवान नवलेश ठाकुर का पार्थिव शरीर पहुंचा औरंगाबाद, पुनपुन घाट पर होगा अंतिम संस्कार

संवाद सूत्र, उपहारा/ गोह (औरंगाबाद)। उपहारा थाना क्षेत्र के बख्तियारपुर गांव निवासी एवं भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट में कार्यरत जवान नवलेश ठाकुर (35) का पार्थिव शरीर सोमवार की सुबह पैतृक गांव पहुंचा।

सेना के जवान का शव गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण उमड़ पड़े और भारत माता की जय तथा 'नवलेश ठाकुर अमर रहें' के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा।

बताया जाता है कि नवलेश ठाकुर का दिल्ली स्थित आर्मी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे पिछले करीब एक वर्ष से मुंह के कैंसर से जूझ रहे थे।

निधन की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पार्थिव शरीर पहुंचने पर पिता देवनंदन ठाकुर, पत्नी अनुपमा देवी, 12 वर्षीय पुत्र अंश कुमार एवं 10 वर्षीय पुत्री नैशी कुमारी का रो-रोकर बुरा हाल था।

परिजनों की करुण चीत्कार से माहौल बेहद भावुक हो गया। जवान के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस एवं नागरिक प्रशासन के अधिकारी सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग गांव पहुंचे। सभी ने पुष्पचक्र अर्पित कर दिवंगत जवान को श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया।