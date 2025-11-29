बिहार में ASI के आवास से 6 बोतल बीयर बरामद, गिरफ्तार कर भेजे गए जेल

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। कुटुंबा थाने में पदस्थ सहायक अवर निरीक्षक महेंद्र पासवान के आवास से पुलिस ने छह बोतल बीयर बरामद किया है। जब यह बरामदगी हुई, तब वे दो अभियुक्तों को लेकर न्यायालय गए थे। बीयर मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

एसडीपीओ संजय कुमार पांडेय ने बताया कि कुटुंबा थानाध्यक्ष इमरान अली के बयान पर प्राथमिकी की गई है। गुरुवार को एएसआई के आवास से बीयर बरामद किया गया था। शुक्रवार को पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार, महेंद्र पासवान का आवास थाना परिसर में स्थित है।

गुरुवार को वे गोपाल मांडर से गिरफ्तार आरोपित ललन राम एवं दशरथ राम को लेकर न्यायालय गए थे। उनके न्यायालय में रहने के दौरान किसी ने वरीय अधिकारियों को सूचना दी कि वे अपने आवास से बीयर और शराब का कारोबार कर रहे हैं।

इस सूचना के बाद अधिकारियों ने कुटुंबा थानाध्यक्ष इमरान अली को छापेमारी करने का आदेश दिया। थानाध्यक्ष ने एएसआई के आवास के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर घर में जांच की। जांच के दौरान छह बोतल केन बीयर बरामद हुआ। इसकी सूचना फोन पर एएसआई को दी गई।

एएसआई ने थानाध्यक्ष को बताया कि उन्हें फंसाने की नीयत से किसी ने उनके आवास में बीयर रख दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि वे न तो बीयर पीते हैं और न ही इससे कोई संबंध है। थानाध्यक्ष ने बताया कि बीयर बरामद होने के बाद सहायक अवर निरीक्षक को पुलिस ने शुक्रवार को जेल भेज दिया है।

पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि उनके बालकनी का दरवाजा बंद नहीं होता था। इस बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है। उधर, जेल जाते समय एएसआई ने थानाध्यक्ष को बताया कि उन्हें फंसाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी नौकरी में तीन वर्ष शेष हैं। पुलिस इस मामले को दो दिनों तक दबाने में लगी रही, लेकिन शनिवार को यह मामला प्रकाश में आया।

आय से अधिक संपत्ति के मामले में उत्पाद अधीक्षक निलंबित वहीं, दूसरी ओर शराब के मामले में इन दिनों औरंगाबाद सुर्खियों में है। उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है। विशेष निगरानी की टीम ने इस मामले में छापेमारी की थी।