Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रोजगार देने के नाम पर चार दर्जन से अधिक महिलाओं से ठगी, मुख्यमंत्री रोजगार योजना के पैसों से खुला राज

    By Niraj Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 06:37 PM (IST)

    औरंगाबाद में रोजगार के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। एक महिला ने साड़ी बैंडिंग का काम देने का झांसा देकर कई महिलाओं के खाते खुलवाए और उन पर कर्ज ल ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। रोजगार देने के नाम पर ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। बुधवार को एक दर्जन के अधिक महिलाएं औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह के आवास पर पहुंची और उनसे कार्रवाई कराने की मांग की। 

    कुटुंबा प्रखंड के सिमरा गांव की शीला देवी, शोभा देवी, रूखसाना खातुन, रेखा देवी आदि ने बताया कि तेतराई गांव की पूनम देवी नाम की एक महिला एक साल पहले साड़ी बैंडिंग का काम देने के नाम पर खाता खुलवाया और उस पर लोन निकाल किया। 

    पूर्व सांसद से कार्रवाई कराने की मांग

    इसकी जानकारी उन्हें तब मिली जब इसी खाते में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10 हजार रुपया आया था और उसे निकालने बैंक गया तो बताया गया कि उनका खाता बंद कर दिया गया है। महिलाओं ने पूर्व सांसद से इस दिशा में कार्रवाई कराने की मांग की है। 

    महिलाओं ने पूर्व सांसद को बताया कि उक्त महिला आपकी ही पार्टी से जुड़ी हुई है। महिलाओं ने बताया कि कजपा, मुर्गी बिगहा गांव की महिलाओं को भी साड़ी बैंडिंग का काम देने के नाम पर खाता खुलवाया गया और धोखाधड़ी किया गया। 

    पूर्व सांसद ने कहा कि वे महिलाओं के फरियाद पर साइबर थाना के अधिकारियों से बात कर मामले की जांच करने का आग्रह किया है। जांच के बाद ही सही गलत का पता चलेगा। अगर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी हुआ होगा तो निश्चित ही इसमें कार्रवाई होगी।