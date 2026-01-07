रोजगार देने के नाम पर चार दर्जन से अधिक महिलाओं से ठगी, मुख्यमंत्री रोजगार योजना के पैसों से खुला राज

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। रोजगार देने के नाम पर ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। बुधवार को एक दर्जन के अधिक महिलाएं औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह के आवास पर पहुंची और उनसे कार्रवाई कराने की मांग की।

कुटुंबा प्रखंड के सिमरा गांव की शीला देवी, शोभा देवी, रूखसाना खातुन, रेखा देवी आदि ने बताया कि तेतराई गांव की पूनम देवी नाम की एक महिला एक साल पहले साड़ी बैंडिंग का काम देने के नाम पर खाता खुलवाया और उस पर लोन निकाल किया।

पूर्व सांसद से कार्रवाई कराने की मांग इसकी जानकारी उन्हें तब मिली जब इसी खाते में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10 हजार रुपया आया था और उसे निकालने बैंक गया तो बताया गया कि उनका खाता बंद कर दिया गया है। महिलाओं ने पूर्व सांसद से इस दिशा में कार्रवाई कराने की मांग की है।

महिलाओं ने पूर्व सांसद को बताया कि उक्त महिला आपकी ही पार्टी से जुड़ी हुई है। महिलाओं ने बताया कि कजपा, मुर्गी बिगहा गांव की महिलाओं को भी साड़ी बैंडिंग का काम देने के नाम पर खाता खुलवाया गया और धोखाधड़ी किया गया।