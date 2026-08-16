38 हथियार, 5 IED और 4258 गिरफ्तारियां: औरंगाबाद पुलिस ने जारी किया का रिपोर्ट कार्ड, बेस्ट पुलिसकर्मी सम्मानित  

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने ध्वजारोहण किया। डीएम अभिलाषा शर्मा उपस्थित रहीं। एसपी ने परेड की सलामी लेते हुए कहा कि जनता के सहयोग से जिले में भयमुक्त वातावरण स्थापित करने में पुलिस को सफलता मिली है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए गए हैं।

पुलिस की प्राथमिकता लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम करना और समाज में शांति बनाए रखना है। एसपी ने वर्ष 2026 में जिला पुलिस की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि गंभीर मामलों में 4,258 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 38 हथियार, 422 कारतूस, पांच आइइडी और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की है।

शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान में 37,000 लीटर से अधिक जब्त की गई और 890 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि साइबर थाना पुलिस द्वारा साइबर ठगी के पीड़ितों की राशि उनके खातों में लौटाने की प्रक्रिया जारी है।

जिले की सभी पंचायतों का वाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिससे पुलिस और आम लोगों के बीच संवाद बेहतर हुआ है। प्रतिदिन कार्यालय में आम लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं और विशेष जनसुनवाई के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाता है।

एसपी ने छात्राओं की सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। आपरेशन मुस्कान के तहत बरामद किए गए खोए मोबाइल उनके वास्तविक धारकों को लौटाए जा रहे हैं।