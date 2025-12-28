Language
    औरंगाबाद में पुलिस टीम पर पथराव, चार पुलिसकर्मी घायल; 5 आरोपी गिरफ्तार

    By Manish kumarEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:34 AM (IST)

    औरंगाबाद के कासमा थाना क्षेत्र के ढोल गांव में सरकारी नली-गली निर्माण विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर पथराव हुआ। इस घटना में दो एएसआई समेत चार पुलिसकर्म ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस पर पत्थरबाजी के आरोपियों की गिरफ्तारी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। कासमा थाना क्षेत्र के ढोल गांव में पुलिस पर शनिवार को हुए पथराव मामले में पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। थाना की पुलिस गांव में सरकारी नली-गली निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद की सूचना पर पहुंची थी। पुलिस के अनुसार थानाध्यक्ष को लिखित आवेदन के माध्यम से विवाद की सूचना दी गई थी।

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाने-बुझाने का प्रयास कर रहा था, इसी दौरान कुछ लोगों ने उग्र होकर पुलिस टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें दो एएसआई समेत चार पुलिसकर्मी घायल हो गए।

    एएसआई अरुण कुमार, इंद्रदेव कुमार समेत अन्य का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रफीगंज में कराया गया है। जहां इलाज के बाद छुट्टी कर दी गई। इस मामले में कासमा थाना में कांड संख्या-148/25 के तहत प्राथमिकी की गई है।

    थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में बृजकिशोर कुमार, ललिता देवी, रिंकी देवी, गुड़िया कुमारी और पूजा कुमारी शामिल हैं।

    गिरफ्तार सभी आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बताया गया कि गिरफ्तारी के भय से गांव के अधिकांश लोग फरार हो गए है। घटना के बाद गांव में शांति बनी हुई है, जबकि पुलिस गांव में स्थिति पर नजर बनाए हुए है।