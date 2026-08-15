शिक्षक के पास निकला जाली नोटों का बड़ा जखीरा! औरंगाबाद में 2.48 लाख के नकली नोट के साथ दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। औरंगाबाद के मदनपुर में पुलिस ने नकली नोटों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से कुल 2.48 लाख रुपये के जाली नोट बरामद किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार दोनों आरोपितों ने पूछताछ के दौरान इस धंधे में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।

कार्रवाई शुक्रवार रात पुलिस को मिली सूचना के आधार पर की गई। गिरफ्तार आरोपितों में मदनपुर थाना क्षेत्र के बाबुबांध गांव निवासी सुरेंद्र कुमार भी शामिल है।

सुरेंद्र गयाजी के गुरुआ थाना क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय हबीबपुर में शिक्षक बताया गया है।

शिक्षक के पास मिले 1.48 लाख के जाली नोट

पुलिस के मुताबिक सुरेंद्र कुमार के पास से 500 रुपये के 297 नकली नोट बरामद किए गए। इनकी कुल कीमत 1,48,500 रुपये बताई गई है। पुलिस ने नोटों को जब्त कर लिया है और आरोपित से पूछताछ की गई।

दूसरे आरोपित की पहचान गयाजी के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के सोमिया गांव निवासी विजय यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने विजय यादव के पास से भी 500 रुपये के नकली नोट बरामद किए हैं। उसके पास से कुल 200 जाली नोट मिले, जिनकी कीमत एक लाख रुपये बताई गई है। 2.48 लाख के नकली नोट, अब पूरे नेटवर्क की तलाश दोनों आरोपितों के पास से बरामद नोटों की कुल कीमत 2,48,500 रुपये है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये जाली नोट कहां से लाए गए थे और इन्हें आगे कहां खपाने की तैयारी थी।