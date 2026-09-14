औरंगाबाद के किसानों को उद्यमी बनने का मौका, कृषि योजनाओं पर ₹25 लाख तक का अनुदान दे रही सरकार

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। कृषि विभाग ने किसानों और युवाओं को कृषि आधारित रोजगार से जोड़ने के लिए वर्मी कंपोस्ट, तेल मिल और दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के तहत सरकार लाखों रुपये तक अनुदान प्रदान करेगी।

इच्छुक किसान निर्धारित अवधि में आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट इकाई के लिए जिले को 1200 का लक्ष्य मिला है, जिसमें अब तक करीब 600 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

एक किसान अधिकतम तीन इकाइयों के लिए आवेदन कर सकता है। एक इकाई पर पांच हजार और तीन इकाइयों पर अधिकतम 15 हजार रुपये तक अनुदान मिलेगा।

तेल मिल स्थापित करने के लिए भी अनुदान का प्रावधान है, जिसमें दो से 10 लाख रुपये तक सहायता मिलेगी। दाल प्रसंस्करण इकाई की लागत 75 लाख रुपये होगी, जिसमें अधिकतम 25 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।