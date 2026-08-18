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औरंगाबाद में बुजुर्ग हत्याकांड का 72 घंटे में खुलासा, महिला समेत 3 गिरफ्तार

By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
Updated: Tue, 18 Aug 2026 02:22 PM (IST)

पुलिस ने औरंगाबाद के बंदेया थाना क्षेत्र में एक वृद्ध की गला रेतकर हत्या के मामले का 72 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है।

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। (जागरण)

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। (जागरण)

HighLights

  1. औरंगाबाद में वृद्ध की गला रेतकर हत्या का मामला सुलझा।

  2. पुलिस ने 72 घंटे के अंदर तीन आरोपितों को दबोचा।

  3. अंधविश्वास और अवैध संबंध हत्या के मुख्य कारण।

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। बंदेया थाना क्षेत्र में वृद्ध की गला रेतकर की गई हत्या मामले का पुलिस ने 72 घंटे के अंदर राजफाश किया है। पुलिस ने मामले में तीन आरोपितों को अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपितों में गया जिले के कोंच थाना क्षेत्र के केर गांव निवासी 40 वर्षीय लालकेश्वर रविदास, गोह थाना क्षेत्र के रमदी गांव निवासी 45 वर्षीय रामाशीष दास तथा एक महिला शामिल है।

थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि 14 अगस्त को बंदेया थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के साव बिगहा गांव के पास नहर किनारे वृद्ध का शव बरामद किया था। वृद्ध की गला रेतकर हत्या की गई थी।

पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि वृद्ध अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र के पाचकेसर गांव निवासी जिनेश्वर बिंद की हत्या की गई है। मामले में प्राथमिकी कर इस घटना का अनुसंधान शुरू किया गया।

पुलिस ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी के द्वारा दाउदनगर एसडीपीओ अशोक कुमार दास के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर त्वरित उद्भेदन का निर्देश दिया गया।

टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और आसूचना के आधार पर लालकेश्वर रविदास को गया जिले के कोंच थाना क्षेत्र के केर गांव से पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पर दलान से घटना में प्रयुक्त हसुली बरामद की गई।

महिला के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम

थानाध्यक्ष के अनुसार पूछताछ में आरोपित ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि उसने रामाशीष दास और एक महिला के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। उसके अनुसार, रामाशीष ने मृतक के हाथ-पैर पकड़े थे, जबकि उसने हसुली से गला रेतकर हत्या की।

इसके बाद रामाशीष दास को गोह थाना क्षेत्र के रमदी तथा महिला को अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र के केर गांव से गिरफ्तार किया गया। बताया कि पुलिस जांच में हत्या के पीछे अंधविश्वास और अवैध संबंध की बात सामने आई है।

तीनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में मंगलवार को जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त हसुली के अलावा एक मोबाइल, एक बाइक और एक कमीज बरामद की गई है।

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