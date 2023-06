औरंगाबाद : बाइक सवार युवक खड़े ट्रक से टकराया-मौत, शादी समारोह से लौट रहा था, तभी गांव के पास हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक पंकज बुधवार की रात शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से गया था। शादी समारोह से घर वापस लौटने के क्रम में भरकुर गांव के पास घटना हो गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने स्वजनों को सूचना देने के साथ ही जख्‍मी को अस्पताल पहुंचाया जहां से शुरुआती उपचार के बाद रेफर कर दिया गया।

बाइक सवार युवक ने खड़े ट्रक से टकराया, मौत।

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद : मुफस्सिल थाना क्षेत्र के औरंगाबाद-पटना मुख्य पथ भरकुर गांव के समीप बाइक सवार युवक खड़े ट्रक से टकरा गया। इस दुर्घटना में विश्रामपुर गांव निवासी पंकज कुमार की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, पंकज बुधवार की रात शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से गया था। शादी समारोह से घर वापस लौटने के क्रम में भरकुर गांव के पास घटना हो गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने स्वजनों को सूचना देने के साथ ही जख्‍मी को अस्पताल पहुंचाया, जहां से शुरुआती उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। स्वजन बेहतर उपचार के लिए ट्रामा सेंटर वाराणसी ले जा रहे थे, तभी रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गुरुवार की सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजनों को सौंप दिया। युवक की मौत के बाद स्वजनों में कोहराम मच गया है। मृतक के स्वजनों ने अधिकारियों एवं सरकार से मुआवजा राशि की मांग की है। मुफस्सिल थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि दुर्घटना में युवक की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम करा स्वजनों को सौंप दिया गया है। मामले में जांच की जा रही है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

