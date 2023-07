औरंगाबाद में चमड़ा लेकर जा रहे तस्करों को भीड़ ने पीटा, आक्रोशितों ने सड़क जाम कर की प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी

Bihar Crime औरंगाबाद में युवकों ने चमड़े से लदे एक पिकअप को पकड़ लिया और उसके बाद जमकर हंगामा किया। बजरंग दल से लेकर अन्य संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों का कहना है कि कसाई मोहल्ले में प्रतिदिन पशुओं का वध किया जा रहा है पर जिला और पुलिस प्रशासन मौन साधे देख रहा है।

Aurangabad News: औरंगाबाद में चमड़ा लेकर जा रहे तस्करों को भीड़ ने पीटा

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। शहर के ओवरब्रिज के पास बुधवार की रात कुछ युवकों ने चमड़ा लदे एक पिकअप को पकड़ा। जिसके बाद युवकों ने चमड़ा तस्कर की जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद उन्होंने रोड जाम कर जमकर हंगामा किया। बता दें कि पिकअप के पकड़े जाने के बाद युवकों ने फोन करके कई लोगों को बुला लिया और सड़क जाम कर दिया। वाहन चालक और उसपर बैठे दो चमड़ा तस्करों की जमकर पिटाई की। सूचना पर नगर थाना पुलिस की गश्ती दल को भीड़ के आक्रोश का सामना करना पड़ा। पुलिस के खिलाफ सड़क जाम किए बजरंग दल से लेकर अन्य संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि शहर के कसाई मोहल्ले में प्रतिदिन पशुओं का वध किया जा रहा है पर जिला और पुलिस प्रशासन मौन साधे देख रहा है। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुछ महीने पहले शहर में अवारा पशुओं को पकड़े जाने के बाद पशुओं का वध करने वाले लोगों ने नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मियों पर हमला किया और फायरिंग की। इसके अलावा, लोगों ने बताया कि शहर के एक दिव्यांग व्यवसायी को पीटकर कटकर हाथ तोड़ दिया, फिर भी प्रशासन पशु वध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जिससे आज भी पशुओं का वध रुका नहीं है। वहीं, भीड़ का आक्रोश देख पुलिस ने किसी तरह चालक और चमड़ा तस्करों को अपने कब्जे में लेकर नगर थाना पहुंची। करीब एक घंटा बाद नगर थानाध्यक्ष एसबी शरण, दरोगा रामएकबाल यादव पुलिस बल और अन्य दरोगा के साथ पहुंचे और हंगामा कर रहे संगठन के कार्यकर्ताओं को सड़क से हटाने लगे। लोगों ने पुलिस के सामने लगाए 'जयश्रीराम' के नारे इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस के समक्ष 'जयश्रीराम' का नारा लगाया और शहर के पशु वध पर रोक लगाने की मांग की।पुलिस को करीब एक घंटे तक भीड़ को शांत करने में पसीना बहाना पड़ा। पुलिस ने जब पिकअप को नगर थाना ले गई, तब सड़क जाम कर हंगामा कर रहे युवक शांत हुए और सड़क से हटे। पुलिस जांच में जुटी नगर थानाध्यक्ष ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। मामले में वरीय अधिकारी से बात की गई है, जो निर्देश प्राप्त होगा, उसके आधार पर मामले की कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Roma Ragini